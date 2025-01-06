Роскошный брат Ioniq 5: Hyundai показали новый премиальный электрокроссовер (фото)
Электромобиль Genesis GV60 изменился внешне и стал более современным внутри. Кроссовер оснастят увеличенной аккумуляторной батареей.
Опубликованы официальные фото Genesis GV60 2025 модельного года. Электрокроссовер от премиального подразделения концерна Hyundai прошел обновление и выйдет на рынок до конца первого квартала нынешнего года. Его подробности появились на сайте южнокорейского автопроизводителя.
Новый Genesis GV60 узнается, прежде всего, по измененной передней части. Электрокроссовер получил новый передний бампер с увеличенным воздухозаборником. Также несколько обновили оптику авто и предложили иные 21-дюймовые диски.
Салон Genesis GV60 претерпел более существенные изменения. Электрокару заменили руль и установили огромный 27-дюймовый дисплей на передней панели.
Характеристики Genesis GV60 2025 пока держатся в секрете. Как и обновленный собрат Hyundai Ioniq 5, электрокроссовер получит увеличенную батарею емкостью 84 кВт∙ч, то есть его запас хода возрастет.
Электромобиль Genesis GV60 должен сохранить заднеприводную 170-сильную версию и полноприводные варианты на 325 и 435 сил. Вместе с тем, ожидается спортивный Genesis GV60 Magma с 650-сильной установкой от Hyundai Ioniq 5 N.
Кстати, недавно рассекретили и дешевый электрокроссовер Hyundai за $23 500.
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