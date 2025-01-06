Роскошный брат Ioniq 5: Hyundai показали новый премиальный электрокроссовер (фото)

Электромобиль Genesis GV60 изменился внешне и стал более современным внутри. Кроссовер оснастят увеличенной аккумуляторной батареей.

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Опубликованы официальные фото Genesis GV60 2025 модельного года. Электрокроссовер от премиального подразделения концерна Hyundai прошел обновление и выйдет на рынок до конца первого квартала нынешнего года. Его подробности появились на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Кроссоверу изменили переднюю часть Фото: Genesis

Новый Genesis GV60 узнается, прежде всего, по измененной передней части. Электрокроссовер получил новый передний бампер с увеличенным воздухозаборником. Также несколько обновили оптику авто и предложили иные 21-дюймовые диски.

Электрокар получил обновленную оптику Фото: Genesis

Салон Genesis GV60 претерпел более существенные изменения. Электрокару заменили руль и установили огромный 27-дюймовый дисплей на передней панели.

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Характеристики Genesis GV60 2025 пока держатся в секрете. Как и обновленный собрат Hyundai Ioniq 5, электрокроссовер получит увеличенную батарею емкостью 84 кВт∙ч, то есть его запас хода возрастет.

В салоне установили большой 27-дюймовый дисплей Фото: Genesis

Электромобиль Genesis GV60 должен сохранить заднеприводную 170-сильную версию и полноприводные варианты на 325 и 435 сил. Вместе с тем, ожидается спортивный Genesis GV60 Magma с 650-сильной установкой от Hyundai Ioniq 5 N.

Кстати, недавно рассекретили и дешевый электрокроссовер Hyundai за $23 500.

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