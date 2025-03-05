Раритет за $350 000: на аукціон виставили унікальний седан Mercedes W126 AMG (фото)

Виготовлено лише кілька седанів Mercedes 560 SEL AMG 6.0. Автомобіль оснащений 385-сильним V8, а його салон оздоблено дорогою шкірою і деревом.

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У США на аукціон Broad Arrow виставили седан Mercedes-Benz W126 1990 року. За нього планують отримати до 350 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Седан отримав обвіс, 16-дюймові диски і невеликий спойлер

Висока ціна обумовлена тим, що на продаж виставили заряджений Mercedes 560 SEL AMG 6.0. Таких авто випустили кілька десятків і переважна більшість із них були купе. Седани Mercedes W126 AMG – справжній раритет, а авто в такій комплектації – одне єдине.

Під капотом встановлено 6,0-літровий V8 на 385 сил

Спеціалісти AMG доопрацювали седан Mercedes 560 SEL і збільшили об’єм його V8 до 6 літрів. Потужність зросла до 385 сил.

Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість становить 260 км/год. Також доопрацювали ходову седана.

Седан отримав спортивні сидіння та кермо

Примітно, що Mercedes 560 SEL AMG 6.0 не дуже відрізняється від стандартного седана. Він отримав обвіс, 16-дюймові диски і невеликий спойлер. У салоні встановлено спортивні кермо та крісла.

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Конкретно це авто вирізняється темно-синім забарвленням, а його салон оздоблений синьою шкірою і деревом. Для задніх пасажирів встановили розкладні столики.

В оздобленні використали шкіру і дерево

Ексклюзивний тюнінг Mercedes W126 AMG виконали на замовлення клієнта з Японії. У 2021 році авто повернулося в Німеччину, а пізніше опинилося в США. Седан непогано зберігся, а його пробіг становить приблизно 100 000 км.

Раніше на аукціон виставили унікальні Mercedes W124 AMG вартістю $1,5 мільйона.

Також Фокус писав про купе Mercedes W126 1990 року в новому стані.