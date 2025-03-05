Раритет за $350 000: на аукціон виставили унікальний седан Mercedes W126 AMG (фото)
Виготовлено лише кілька седанів Mercedes 560 SEL AMG 6.0. Автомобіль оснащений 385-сильним V8, а його салон оздоблено дорогою шкірою і деревом.
У США на аукціон Broad Arrow виставили седан Mercedes-Benz W126 1990 року. За нього планують отримати до 350 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.
Висока ціна обумовлена тим, що на продаж виставили заряджений Mercedes 560 SEL AMG 6.0. Таких авто випустили кілька десятків і переважна більшість із них були купе. Седани Mercedes W126 AMG – справжній раритет, а авто в такій комплектації – одне єдине.
Спеціалісти AMG доопрацювали седан Mercedes 560 SEL і збільшили об’єм його V8 до 6 літрів. Потужність зросла до 385 сил.
Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість становить 260 км/год. Також доопрацювали ходову седана.
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Примітно, що Mercedes 560 SEL AMG 6.0 не дуже відрізняється від стандартного седана. Він отримав обвіс, 16-дюймові диски і невеликий спойлер. У салоні встановлено спортивні кермо та крісла.Важливо
Конкретно це авто вирізняється темно-синім забарвленням, а його салон оздоблений синьою шкірою і деревом. Для задніх пасажирів встановили розкладні столики.
Ексклюзивний тюнінг Mercedes W126 AMG виконали на замовлення клієнта з Японії. У 2021 році авто повернулося в Німеччину, а пізніше опинилося в США. Седан непогано зберігся, а його пробіг становить приблизно 100 000 км.
Раніше на аукціон виставили унікальні Mercedes W124 AMG вартістю $1,5 мільйона.
Також Фокус писав про купе Mercedes W126 1990 року в новому стані.
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