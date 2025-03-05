Раритет за $350 000: на аукцион выставили уникальный седан Mercedes W126 AMG (фото)
Изготовлено всего несколько седанов Mercedes 560 SEL AMG 6.0. Автомобиль оснащен 385-сильным V8, а его салон отделан дорогой кожей и деревом.
В США на аукцион Broad Arrow выставили седан Mercedes-Benz W126 1990 года. За него планируют получить до 350 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Высокая цена обусловлена тем, что на продажу выставили заряженный Mercedes 560 SEL AMG 6.0. Таких авто выпустили несколько десятков и подавляющее большинство из них были купе. Седаны Mercedes W126 AMG — настоящий раритет, а авто в такой комплектации — одно единственное.
Специалисты AMG доработали седан Mercedes 560 SEL и увеличили объем его V8 до 6 литров. Мощность выросла до 385 сил.
С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч. Также доработали ходовую седана.
Читать также
Висел над пропастью: многомиллионный особняк на берегу моря решили снести (фото)
Удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский назвал виновных, детали
С помощью России: Китай может превратить ветряные турбины в "оружие" против Германии и ЕС
Удар РФ по полигону на Днепропетровщине: полковник ВСУ обвинил "тиктокера", который проходил обучение
Примечательно, что Mercedes 560 SEL AMG 6.0 не очень отличается от стандартного седана. Он получил обвес, 16-дюймовые диски и небольшой спойлер. В салоне установлены спортивные руль и кресла.Важно
Конкретно это авто отличается темно-синим окрасом, а его салон отделан синей кожей и деревом. Для задних пассажиров установили раскладные столики.
Эксклюзивный тюнинг Mercedes W126 AMG выполнили по заказу клиента из Японии. В 2021 году авто вернулось в Германию, а позже оказалось в США. Седан неплохо сохранился, а его пробег составляет примерно 100 000 км.
Ранее на аукцион выставили уникальные Mercedes W124 AMG стоимостью $1,5 миллиона.
Также Фокус писал о купе Mercedes W126 1990 года в новом состоянии.
Читать также
Нового конкурента Tesla Model Y от Mercedes впервые заметили на дорогах (фото)
430-сильный аналог Smart: на продажу выставили самый необычный Aston Martin (фото)
Права не нужны: в Германии представлен бюджетный электрокар за 8000 евро (фото)
Преемник Sandero Stepway: на украинский рынок выходит доступный кроссовер Renault (фото)