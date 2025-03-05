Раритет за $350 000: на аукцион выставили уникальный седан Mercedes W126 AMG (фото)

Изготовлено всего несколько седанов Mercedes 560 SEL AMG 6.0. Автомобиль оснащен 385-сильным V8, а его салон отделан дорогой кожей и деревом.

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В США на аукцион Broad Arrow выставили седан Mercedes-Benz W126 1990 года. За него планируют получить до 350 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Седан получил обвес, 16-дюймовые диски и небольшой спойлер

Высокая цена обусловлена тем, что на продажу выставили заряженный Mercedes 560 SEL AMG 6.0. Таких авто выпустили несколько десятков и подавляющее большинство из них были купе. Седаны Mercedes W126 AMG — настоящий раритет, а авто в такой комплектации — одно единственное.

Под капотом установлен 6,0-литровый V8 на 385 сил

Специалисты AMG доработали седан Mercedes 560 SEL и увеличили объем его V8 до 6 литров. Мощность выросла до 385 сил.

С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч. Также доработали ходовую седана.

Седан получил спортивные сиденья и руль

Примечательно, что Mercedes 560 SEL AMG 6.0 не очень отличается от стандартного седана. Он получил обвес, 16-дюймовые диски и небольшой спойлер. В салоне установлены спортивные руль и кресла.

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Конкретно это авто отличается темно-синим окрасом, а его салон отделан синей кожей и деревом. Для задних пассажиров установили раскладные столики.

В отделке использовали кожу и дерево

Эксклюзивный тюнинг Mercedes W126 AMG выполнили по заказу клиента из Японии. В 2021 году авто вернулось в Германию, а позже оказалось в США. Седан неплохо сохранился, а его пробег составляет примерно 100 000 км.

Ранее на аукцион выставили уникальные Mercedes W124 AMG стоимостью $1,5 миллиона.

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