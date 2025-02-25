Роскошь из 90-х: обнаружен культовый 35-летний Mercedes W126 в новом состоянии (фото)

Mercedes 560SEC — флагманская версия модели W126 с 240-сильным V8. Купе оснащено климат-контролем, круиз-контролем, электроприводом и подогревом сидений.

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В США обнаружили хорошо сохранившееся купе Mercedes W126 1990 года. Роскошный автомобиль за 35 лет проехал всего 25 тыс. км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Этот Mercedes 560 SEC очень мало эксплуатировался, а с 2007 года стоял в гараже в Калифорнии и вообще не выезжал на дороги. Кузов и кожаный салон автомобиля в отличном состоянии.

Mercedes 560 SEC — топовая версия модели Фото: Bring a Trailer

Недавно купе Mercedes W126 прошло расширенное техобслуживание. Ему прочистили топливную систему, а также заменили рабочие жидкости, шины, аккумулятор и фильтры.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Bring a Trailer

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Mercedes 560SEC уже стал коллекционной моделью, ведь это флагманская версия поколения W126. Этот автомобиль оснащен 5,6-литровым V8 мощностью 240 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7 с и развить 233 км/ч.

Передние сиденья оснащены электроприводом и подогревом Фото: Bring a Trailer

Купе Mercedes W126 было довольно богато укомплектовано для своего времени. Оно получило климат-контроль, круиз-контроль, люк, ABS, подушки безопасности, электропривод и подогрев сидений.

Кстати, недавно обнаружили редкое заряженное купе Mercedes W126 AMG в новом состоянии. Его цена составляет 500-600 тыс. долларов.

Также Фокус рассказывал, что в Украине нашли очень редкий 33-летний мотоцикл "Днепр" без пробега.