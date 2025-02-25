Розкіш із 90-х: виявлено культовий 35-річний Mercedes W126 у новому стані (фото)

Mercedes 560SEC — флагманська версія моделі W126 з 240-сильним V8. Купе оснащене клімат-контролем, круїз-контролем, електроприводом та підігрівом сидінь.

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У США виявили добре збережене купе Mercedes W126 1990 року. Розкішний автомобіль за 35 років проїхав усього 25 тис. км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Цей Mercedes 560 SEC дуже мало експлуатувався, а з 2007 року стояв у гаражі в Каліфорнії та взагалі не виїжджав на дороги. Кузов та шкіряний салон автомобіля в чудовому стані.

Mercedes 560 SEC — топова версія моделі Фото: Bring a Trailer

Нещодавно купе Mercedes W126 пройшло розширене техобслуговування. Йому прочистили паливну систему, а також замінили робочі рідини, шини, акумулятор та фільтри.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Bring a Trailer

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Mercedes 560SEC уже став колекційною моделлю, адже це флагманська версія покоління W126. Цей автомобіль оснащений 5,6-літровим V8 потужністю 240 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7 с і розвинути 233 км/год.

Передні сидіння оснащені електроприводом і підігрівом Фото: Bring a Trailer

Купе Mercedes W126 було доволі багато укомплектоване для свого часу. Воно отримало клімат-контроль, круїз-контроль, люк, ABS, подушки безпеки, електропривід і підігрів сидінь.

До речі, нещодавно виявили рідкісне заряджене купе Mercedes W126 AMG у новому стані. Його ціна становить 500-600 тис. доларів.

Також Фокус розповідав, що в Україні знайшли дуже рідкісний 33-річний мотоцикл "Дніпро" без пробігу.