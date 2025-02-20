800-сильна ракета: у Києві засвітився яскравий тюнінгований "Гелендваген" (фото)

Тюнінг "Гелендвагена" від Brabus збільшив потужність двигуна до 800 сил, що дозволяє розганятися до сотні за 4,1 с. Позашляховик отримав карбонові обвіс та капот.

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У Києві помітили Mercedes G-Class 2021 року в тюнінгу від Brabus. Новим такий позашляховик коштував приблизно 400-500 тисяч доларів. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Проєкт назвали Brabus 800 Rocket Edition, а в його основі лежить заряджений позашляховик Mercedes-AMG G63. Цифрове позначення в назві вказує на збільшену до 800 сил потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо. Піковий крутний момент зріс до 1000 Н∙м.

Mercedes Brabus 800 Rocket Edition здатен розігнатися до 100 км/год за 4,1 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год. До речі, такий же двигун встановлено і в екстремальному Brabus 800 4×4².

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Крім того, тюнінг "Гелендвагена" від Brabus включає особливу решітку радіатора, виражений карбоновий обвіс, дифузор і спойлер на даху. Новий капот доповнено повітрозабірником. Встановлено і оригінальні 23-дюймові колеса, для яких знадобилися розширювачі арок.

У Brabus пропонують ексклюзивні варіанти оздоблення салону Фото: brabus.com

Крім того, у Brabus на замовлення покупця могли виконати і тюнінг салону – обшити його дорогою шкірою або алькантарою та карбоном.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили ексклюзивний кросовер Maybach.

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