Намагалися вивезти за кордон: в Україні вилучили раритетний суперкар олігарха з РФ (фото)

Mercedes SLS AMG — 571-сильний суперкар із оригінальними дверима типу "крило чайки". Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 317 км/год.

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У Закарпатській області поліція вилучила суперкар Mercedes-Benz SLS AMG 2010 року. Автомобіль намагалися вивезти за кордон за підробленими документами. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

Суперкар намагалися вивезти з України Фото: Віталій Глагола/Telegram

Він зазначив, що купе Mercedes SLS AMG затримали на українсько-угорському кордоні. Суперкар вивозили на причепі-лафеті, проте виявилося, що його номери належать іншому авто — Mercedes-Benz SL500 2012 року. Справжні ж номери — російські. Це і стало підставою для вилучення авто та переміщення його на штрафмайданчик.

Фото: Віталій Глагола/Telegram

За інформацією Віталія Глаголи, суперкар Mercedes належить російському олігарху Олександру Орлову — це підтверджується документами на машину. Автомобіль залишився після того, як у 2015 на нього наклали санкції. Його намагалися вивести до ЄС і останній тиждень авто стояло на відстійнику біля кордону.

Справжні номери авто виявилися російськими Фото: Віталій Глагола/Telegram

Олександр Орлов є ресторатором, продюсером та президентом Bulldozer Group. Його компанії належать 100 ресторанів у 8країнах світу. В Україні до його мережі входять заклади Eshak, Queen Kyiv, Queen Country Club, Not Only Fish, Virgin Izakaya Bar, "Риба Пила", Fish Fetish.

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Mercedes SLS AMG випускали з 2010 по 2014 рік. Купе позиціонували, як наступника знаменитого Mercedes 300 SL Gullwing і він запозичив його родзинку – двері типу "крило чайки", що піднімаються догори.

У техпаспорті власником авто записаний Олександр Орлов Фото: Віталій Глагола/Telegram Фото: Віталій Глагола/Telegram

Суперкар Mercedes оснащений 6,2-літровим 571-сильним V8 і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 317 км/год. Ціна Mercedes SLS AMG зараз становить приблизно від 150 000 до 400 000 євро.

До речі, нещодавно стало відомо, що суперкари Ferrari та McLaren не підпадають під податок на розкіш в Україні.

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