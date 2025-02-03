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Авто

Суперкари Ferrari та McLaren не підпадають під податок на розкіш в Україні

McLaren 720S, транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025
Фото: instagram.com/vehicles.exclusive | Суперкарів McLaren немає у переліку авто, які підпадають під транспортний податок

Податок на розкіш у 2025 році розповсюджується на понад 350 дорогих авто. Примітно, що до нього не потрапили моделі Ferrari та McLaren.

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Затверджено перелік авто, які підпадають під транспортний податок у 2025 році. Він нараховує понад 350 моделей та модифікацій. Його опублікували на сайті Міністерства економіки.

транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025 Fullscreen
Фото: Міністерство економіки України
транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025 Fullscreen
Фото: Міністерство економіки України
транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025 Fullscreen
Фото: Міністерство економіки України
транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025 Fullscreen
Фото: Міністерство економіки України
Fullscreen
Фото: Міністерство економіки України
транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025 Fullscreen
Фото: Міністерство економіки України
транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025
транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025
транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025
транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025
транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025

Транспортний податок в Україні (також відомий, як податок на розкіш) у 2025 році розповсюджується на автомобілі вартістю від 3 мільйонів гривень (375 мінімальних зарплат) та віком до 5 років. Ставка податку на розкіш незмінна – 25 000 гривень на рік.

Після отримання повідомлення про нарахування податку фізичні особи мають 60 днів для його сплати, а юридичні особи – 30 днів.

Rolls-Royce Spectre, транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025 Fullscreen
В Україні зареєстровано 13 електрокарів Rolls-Royce Spectre
Фото: king_artur.ua

Традиційно перелік авто, на які розповсюджується податок на розкіш, затверджується щороку. Цьогоріч у списку можна знайти нові суперкари Aston Martin DB12, Lamborghini Revuelto та Maserati MC20, оновлений гібрид Bentley Continental GT. Є і електромобіль Rolls-Royce Spectre: українці придбали вже 13 таких авто вартістю $600 000.

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У переліку також зустрічаються раритети на кшталт Lotus Emira, позашляховиків Ineos, лімітованого Porsche 911 Turbo 50 Years чи будинків на колесах Hymer-Mercedes.

Maserati MC20, транспортний податок, транспортний податок 2025, податок на розкіш, податок на розкіш 2025 Fullscreen
Суперкар Maserati MC20 потрапив до списку Мінекономіки
Фото: Topcars UA

Найбільше ж розкішних моделей – в Mercedes-Benz, BMW, Porsche та Land Rover. Разом із тим, під транспортний податок у 2025 році взагалі не підпадають суперкари Ferrari та McLaren. У списку немає жодної моделі цих брендів, хоча останнім часом їх завозили до України. Відсутні й електрокари Tesla чи Rivian, найдорожчі версії яких коштують понад 3 мільйони гривень.

До речі, нещодавно у Львові засвітився яскравий золотий суперкар McLaren.

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