Суперкари Ferrari та McLaren не підпадають під податок на розкіш в Україні

Податок на розкіш у 2025 році розповсюджується на понад 350 дорогих авто. Примітно, що до нього не потрапили моделі Ferrari та McLaren.

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Затверджено перелік авто, які підпадають під транспортний податок у 2025 році. Він нараховує понад 350 моделей та модифікацій. Його опублікували на сайті Міністерства економіки.

Фото: Міністерство економіки України Фото: Міністерство економіки України Фото: Міністерство економіки України Фото: Міністерство економіки України Фото: Міністерство економіки України Фото: Міністерство економіки України

Транспортний податок в Україні (також відомий, як податок на розкіш) у 2025 році розповсюджується на автомобілі вартістю від 3 мільйонів гривень (375 мінімальних зарплат) та віком до 5 років. Ставка податку на розкіш незмінна – 25 000 гривень на рік.

Після отримання повідомлення про нарахування податку фізичні особи мають 60 днів для його сплати, а юридичні особи – 30 днів.

В Україні зареєстровано 13 електрокарів Rolls-Royce Spectre Фото: king_artur.ua

Традиційно перелік авто, на які розповсюджується податок на розкіш, затверджується щороку. Цьогоріч у списку можна знайти нові суперкари Aston Martin DB12, Lamborghini Revuelto та Maserati MC20, оновлений гібрид Bentley Continental GT. Є і електромобіль Rolls-Royce Spectre: українці придбали вже 13 таких авто вартістю $600 000.

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У переліку також зустрічаються раритети на кшталт Lotus Emira, позашляховиків Ineos, лімітованого Porsche 911 Turbo 50 Years чи будинків на колесах Hymer-Mercedes.

Суперкар Maserati MC20 потрапив до списку Мінекономіки Фото: Topcars UA

Найбільше ж розкішних моделей – в Mercedes-Benz, BMW, Porsche та Land Rover. Разом із тим, під транспортний податок у 2025 році взагалі не підпадають суперкари Ferrari та McLaren. У списку немає жодної моделі цих брендів, хоча останнім часом їх завозили до України. Відсутні й електрокари Tesla чи Rivian, найдорожчі версії яких коштують понад 3 мільйони гривень.

До речі, нещодавно у Львові засвітився яскравий золотий суперкар McLaren.

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