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Авто

На аукцион выставили самые дорогие Mercedes W124 стоимостью более $1,5 миллиона (фото, видео)

Mercedes W124, Mercedes W124 AMG, Mercedes 300E 6.0 AMG Hammer, седан Mercedes W124, купе Mercedes W124
Фото: GOODING&COMPANY | За седан Mercedes W124 AMG Hammer могут получить до 1,75 млн долларов за седан Mercedes W124 AMG Hammer

Уникальные заряженные Mercedes W124 AMG оснащены 6,0-литровым 370-сильным V8. Седан и купе изготовлены по индивидуальному заказу.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили два Mercedes-Benz W124. За каждый из них планируют получить более 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Эти авто — самые дорогие Mercedes W124 в истории. Конечно же, это не стандартные модели, а особые заряженные версии. Седан может уйти с молотка по цене до 1,75 миллиона долларов, а за купе собираются выручить до $2 миллионов.

Mercedes 124 AMG, Mercedes 300E 6.0 AMG Hammer, седан Mercedes W124, купе Mercedes W124 Fullscreen
Заряженные авто внешне мало чем отличаются от стандартных Mercedes W124 внешне мало чем отличаются от стандартных Mercedes W124
Фото: GOODING&COMPANY

Mercedes W124 доработали в AMG. Оба авто создали по индивидуальному заказу итальянского предпринимателя Рауля Гардини.

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Автомобили относятся к версии Mercedes 300E 6.0 AMG Hammer. Всего изготовили всего 30 таких купе и 13 седанов с 6,0-литровым 370-сильным V8. Они способны разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 300 км/ч.

Mercedes 124 AMG Hammer, Mercedes W124, Mercedes W124 AMG, Mercedes 300E 6.0 AMG Hammer, седан Mercedes W124, купе Mercedes W124 Fullscreen
Купе Mercedes W124 AMG Hammer дороже седана
Фото: GOODING&COMPANY
Mercedes 124 AMG, Mercedes W124, Mercedes W124 AMG, Mercedes 300E 6.0 AMG Hammer, седан Mercedes W124, купе Mercedes W124 Fullscreen
Фото: GOODING&COMPANY

Впрочем если подавляющее большинство Mercedes W124 AMG Hammer были оснащены 4-ступенчатым автоматом, то для Рауля Гардини установили 5-ступенчатую механическую КПП. Кроме того, автомобили получили спортивный выхлоп, доработанную подвеску и увеличенные тормоза.

Примечательно, что лимитированные Mercedes W124 AMG Hammer внешне не очень отличаются от стандартной модели. Они получили скромный обвес, небольшой задний спойлер и 17-дюймовые диски. В салоне установлены кожаные спортивные кресла Recaro с электроприводом.

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В салоне установлены спортивные кресла Recaro
Фото: GOODING&COMPANY

Оба Mercedes W124 прекрасно сохранились. Пробег седана составляет 56 тыс. км, а купе — 57 тыс. км.

Ранее Фокус рассказывал о Mercedes 300 SLR 1954 года за $142 миллиона, который является самым дорогим авто всех времен.

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