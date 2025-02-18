На аукцион выставили самые дорогие Mercedes W124 стоимостью более $1,5 миллиона (фото, видео)

Уникальные заряженные Mercedes W124 AMG оснащены 6,0-литровым 370-сильным V8. Седан и купе изготовлены по индивидуальному заказу.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили два Mercedes-Benz W124. За каждый из них планируют получить более 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Эти авто — самые дорогие Mercedes W124 в истории. Конечно же, это не стандартные модели, а особые заряженные версии. Седан может уйти с молотка по цене до 1,75 миллиона долларов, а за купе собираются выручить до $2 миллионов.

Заряженные авто внешне мало чем отличаются от стандартных Mercedes W124 внешне мало чем отличаются от стандартных Mercedes W124 Фото: GOODING&COMPANY

Mercedes W124 доработали в AMG. Оба авто создали по индивидуальному заказу итальянского предпринимателя Рауля Гардини.

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Автомобили относятся к версии Mercedes 300E 6.0 AMG Hammer. Всего изготовили всего 30 таких купе и 13 седанов с 6,0-литровым 370-сильным V8. Они способны разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 300 км/ч.

Купе Mercedes W124 AMG Hammer дороже седана Фото: GOODING&COMPANY Фото: GOODING&COMPANY

Впрочем если подавляющее большинство Mercedes W124 AMG Hammer были оснащены 4-ступенчатым автоматом, то для Рауля Гардини установили 5-ступенчатую механическую КПП. Кроме того, автомобили получили спортивный выхлоп, доработанную подвеску и увеличенные тормоза.

Примечательно, что лимитированные Mercedes W124 AMG Hammer внешне не очень отличаются от стандартной модели. Они получили скромный обвес, небольшой задний спойлер и 17-дюймовые диски. В салоне установлены кожаные спортивные кресла Recaro с электроприводом.

В салоне установлены спортивные кресла Recaro Фото: GOODING&COMPANY

Оба Mercedes W124 прекрасно сохранились. Пробег седана составляет 56 тыс. км, а купе — 57 тыс. км.

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