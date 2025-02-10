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Авто

Поддельный Mercedes продали по цене настоящего суперкара (фото)

Mercedes 300 SL Gullwing, Mercedes 300 SL, копия Mercedes 300 SL, спорткар Mercedes, Mercedes 300 SL 1954, Mercedes 300 SL 1954
Фото: Bring a Trailer | Клон Mercedes 300 SL Gullwing оценили в $317 300

Культовый Mercedes 300 SL Gullwing воссоздали до мельчайших деталей. Винтажный спорткар оснащен 215-сильной шестеркой, а также получил кондиционер и дисковые тормоза.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали копию Mercedes-Benz 300SL 1954 года. Хотя спорткар не настоящий, за него отдали 317 300 долларов — как за новый Ferrari F8 Tributo. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Mercedes 300 SL, Mercedes 300 SL Gullwing, копия Mercedes 300 SL, спорткар Mercedes, Mercedes 300 SL 1954, Mercedes 300 SL 1954 Fullscreen
Спорткар создали на базе Mercedes SLK
Фото: Bring a Trailer

Стоит отметить, что настоящий Mercedes 300SL Gullwing сейчас стоит минимум миллион долларов, а его копия является очень точной. Над проектом работали несколько лет.

Клон Mercedes 300SL Gullwing имеет стеклопластиковый кузов. Дизайн легендарного спорткара с дверями типа "крыло чайки" воссоздали до мельчайших деталей. Очень точно реконструировали и кожаный салон спорткара, а кресла позаимствовали у старинного Mercedes 190 SL 50-х.

салон Mercedes 300 SL, Mercedes 300 SL Gullwing, копия Mercedes 300 SL, спорткар Mercedes, Mercedes 300 SL 1954, Mercedes 300 SL 1954 Fullscreen
Салон Mercedes 300 SL детально воссоздали
Фото: Bring a Trailer

В основе авто лежит современный Mercedes SLK. Именно поэтому авто получило кондиционер, усилитель руля и дисковые тормоза, которых нет у настоящей модели 1954 года.

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Настоящий эксклюзив: раритетный Mercedes 1954 года ушел с молотка за $54 миллиона (фото)

Как и оригинал, копия Mercedes 300SL оснащена шестицилиндровым двигателем, причем даже мощность такая же — 215 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

салон Mercedes 300 SL, Mercedes 300 SL Gullwing, копия Mercedes 300 SL, спорткар Mercedes, Mercedes 300 SL 1954, Mercedes 300 SL 1954 Fullscreen
Сиденья позаимствовали у Mercedes 190 SL
Фото: Bring a Trailer

Напомним, что купе Mercedes 300SL Gullwing выпускали с 1954 по 1957 год и всего собрали всего 1400 таких авто. Оно стало первым в мире авто с дверью типа "крыло чайки" и непосредственным впрыском топлива. К тому же, это был самый быстрый серийный автомобиль своего времени, способный развить 235 км/ч.

Кстати, недавно детскую машинку Bugatti продали на аукционе за 90 000 евро.

Также Фокус писал, что на дорогах заметили Mercedes 300 SLR за $142 миллиона.