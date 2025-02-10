Поддельный Mercedes продали по цене настоящего суперкара (фото)

Культовый Mercedes 300 SL Gullwing воссоздали до мельчайших деталей. Винтажный спорткар оснащен 215-сильной шестеркой, а также получил кондиционер и дисковые тормоза.

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В США на аукционе Bring a Trailer продали копию Mercedes-Benz 300SL 1954 года. Хотя спорткар не настоящий, за него отдали 317 300 долларов — как за новый Ferrari F8 Tributo. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Спорткар создали на базе Mercedes SLK Фото: Bring a Trailer

Стоит отметить, что настоящий Mercedes 300SL Gullwing сейчас стоит минимум миллион долларов, а его копия является очень точной. Над проектом работали несколько лет.

Клон Mercedes 300SL Gullwing имеет стеклопластиковый кузов. Дизайн легендарного спорткара с дверями типа "крыло чайки" воссоздали до мельчайших деталей. Очень точно реконструировали и кожаный салон спорткара, а кресла позаимствовали у старинного Mercedes 190 SL 50-х.

Салон Mercedes 300 SL детально воссоздали Фото: Bring a Trailer

В основе авто лежит современный Mercedes SLK. Именно поэтому авто получило кондиционер, усилитель руля и дисковые тормоза, которых нет у настоящей модели 1954 года.

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Как и оригинал, копия Mercedes 300SL оснащена шестицилиндровым двигателем, причем даже мощность такая же — 215 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

Сиденья позаимствовали у Mercedes 190 SL Фото: Bring a Trailer

Напомним, что купе Mercedes 300SL Gullwing выпускали с 1954 по 1957 год и всего собрали всего 1400 таких авто. Оно стало первым в мире авто с дверью типа "крыло чайки" и непосредственным впрыском топлива. К тому же, это был самый быстрый серийный автомобиль своего времени, способный развить 235 км/ч.

Кстати, недавно детскую машинку Bugatti продали на аукционе за 90 000 евро.

Также Фокус писал, что на дорогах заметили Mercedes 300 SLR за $142 миллиона.