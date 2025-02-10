Підроблений Mercedes продали за ціною справжнього суперкара (фото)

Культовий Mercedes 300 SL Gullwing відтворили до найменших деталей. Вінтажний спорткар оснащений 215-сильною шісткою, а також отримав кондиціонер і дискові гальма.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали копію Mercedes-Benz 300SL 1954 року. Хоча спорткар не справжній, за нього віддали 317 300 доларів – як за новий Ferrari F8 Tributo. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Спорткар створили на базі Mercedes SLK Фото: Bring a Trailer

Варто відзначити, що справжній Mercedes 300SL Gullwing зараз коштує мінімум мільйон доларів, а його копія є дуже точною. Над проєктом працювали кілька років.

Клон Mercedes 300SL Gullwing має склопластиковий кузов. Дизайн легендарного спорткара з дверима типу "крило чайки" відтворили до найменших деталей. Дуже точно реконструювали і шкіряний салон спорткара, а крісла запозичили в старовинного Mercedes 190 SL 50-х.

Салон Mercedes 300 SL детально відтворили Фото: Bring a Trailer

В основі авто лежить сучасний Mercedes SLK. Саме тому авто отримало кондиціонер, підсилювач керма та дискові гальма, яких немає у справжньої моделі 1954 року.

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Як і оригінал, копія Mercedes 300SL оснащена шестициліндровим двигуном, причому навіть потужність така сама – 215 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.

Сидіння запозичили в Mercedes 190 SL Фото: Bring a Trailer

Нагадаємо, що купе Mercedes 300SL Gullwing випускали з 1954 по 1957 рік і всього зібрали лише 1400 таких авто. Воно стало першим у світі авто із дверима типу "крило чайки" та безпосереднім впорскуванням пального. До того ж, це був найшвидший серійний автомобіль свого часу, здатний розвинути 235 км/год.

До речі, нещодавно дитячу машинку Bugatti продали на аукціоні за 90 000 євро.

Також Фокус писав, що на дорогах помітили Mercedes 300 SLR за $142 мільйони.