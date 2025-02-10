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Авто

Підроблений Mercedes продали за ціною справжнього суперкара (фото)

Mercedes 300 SL Gullwing, Mercedes 300 SL, копія Mercedes 300 SL, спорткар Mercedes, Mercedes 300 SL 1954
Фото: Bring a Trailer | Клон Mercedes 300 SL Gullwing оцінили в $317 300

Культовий Mercedes 300 SL Gullwing відтворили до найменших деталей. Вінтажний спорткар оснащений 215-сильною шісткою, а також отримав кондиціонер і дискові гальма.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали копію Mercedes-Benz 300SL 1954 року. Хоча спорткар не справжній, за нього віддали 317 300 доларів – як за новий Ferrari F8 Tributo. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Mercedes 300 SL, Mercedes 300 SL Gullwing, копія Mercedes 300 SL, спорткар Mercedes, Mercedes 300 SL 1954 Fullscreen
Спорткар створили на базі Mercedes SLK
Фото: Bring a Trailer

Варто відзначити, що справжній Mercedes 300SL Gullwing зараз коштує мінімум мільйон доларів, а його копія є дуже точною. Над проєктом працювали кілька років.

Клон Mercedes 300SL Gullwing має склопластиковий кузов. Дизайн легендарного спорткара з дверима типу "крило чайки" відтворили до найменших деталей. Дуже точно реконструювали і шкіряний салон спорткара, а крісла запозичили в старовинного Mercedes 190 SL 50-х.

салон Mercedes 300 SL, Mercedes 300 SL Gullwing, копія Mercedes 300 SL, спорткар Mercedes, Mercedes 300 SL 1954 Fullscreen
Салон Mercedes 300 SL детально відтворили
Фото: Bring a Trailer

В основі авто лежить сучасний Mercedes SLK. Саме тому авто отримало кондиціонер, підсилювач керма та дискові гальма, яких немає у справжньої моделі 1954 року.

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Як і оригінал, копія Mercedes 300SL оснащена шестициліндровим двигуном, причому навіть потужність така сама – 215 к. с. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.

салон Mercedes 300 SL, Mercedes 300 SL Gullwing, копія Mercedes 300 SL, спорткар Mercedes, Mercedes 300 SL 1954 Fullscreen
Сидіння запозичили в Mercedes 190 SL
Фото: Bring a Trailer

Нагадаємо, що купе Mercedes 300SL Gullwing випускали з 1954 по 1957 рік і всього зібрали лише 1400 таких авто. Воно стало першим у світі авто із дверима типу "крило чайки" та безпосереднім впорскуванням пального. До того ж, це був найшвидший серійний автомобіль свого часу, здатний розвинути 235 км/год.

До речі, нещодавно дитячу машинку Bugatti продали на аукціоні за 90 000 євро.

Також Фокус писав, що на дорогах помітили Mercedes 300 SLR за $142 мільйони.