Раритетний спорткар Mercedes-Benz 50-х уперше помили за 60 років (відео)

Раритетний Mercedes-Benz 190SL провів у підвалі близько 60 років. Виявилося, що цей спорткар має непоганий стан, попри свій вік.

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Умільці помили раритетний Mercedes-Benz 190SL 1955 року випуску вперше за 60 років. Модель було створено як дешевшу альтернативу культовому спорткару 300SL. Відео опублікували на YouTube-каналі WD Detailing.

Mercedes-Benz 190SL випускали з 1955 до 1963 року. Це був легкий родстер, який пропонувався з м'яким або жорстким дахом на вибір.

Цей спорткар зберігався в підвалі з 1960-х років. Відтоді автомобіль не використовували. Його витягли назовні тільки у 2023 році.

У цього Mercedes-Benz 190SL немає решітки радіатора і дверних панелей, але багато деталей кузова залишилися на місці. Вони перебувають далеко не в гіршому стані, тому ретельне миття допомогло повернути їм колишній вигляд.

Майстри видалили весь пил і бруд із кузова та салону авто. Після детейлінгу спорткар показав свій стильний інтер'єр з червоними сидіннями.

Сидіння мають червоний колір Фото: Скриншот

Після мийки з'ясувалося, що це восьмий випущений Mercedes-Benz 190SL. Це може позитивно позначитися на вартості спорткара, якщо власник вирішить продати його на аукціоні.

Mercedes-Benz 190SL став мати чудовий вигляд після мийки Фото: Скриншот

Mercedes-Benz 190SL оснащений 1,9-літровим бензиновим двигуном потужністю 105 к.с. і 142 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 13,3 секунди. Максимальна швидкість становить 172 км/год.

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