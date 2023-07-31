Покинутий спорткар Ford Mustang 90-х помили вперше за 8 років (відео)

Ford Mustang був кинутий у сараї на 8 років і тільки зараз його помили. Майстри зробили все можливе, щоб повернути спорткару його оригінальний зовнішній вигляд.

Related video

У США знайшли покинутий спорткар Ford Mustang четвертого покоління, який простояв у сараї 8 років. Автомобілю змогли повернути його колишній вигляд. Відео опублікували на YouTube-каналі WD Detailing.

Майстри вирішили відновити зовнішній вигляд покинутого Ford Mustang. Цю модель випускали з 1994 по 1998 рік.

Спершу з інтер'єру зняли більшу частину внутрішньої обшивки. У багажнику на майстрів чекав неприємний сюрприз — вони помітили двох мишей.

Майстрам довелося ловити мишей за допомогою пластикового контейнера Фото: Скриншот

Автомобіль був далеко не в найкращому стані. Всередині було багато пилу та бруду.

Зовні майстри спершу помили колеса авто. За їхніми словами, так можна звести до мінімуму розбризкування бруду та кіптяви з коліс на щойно помитий кузов.

Важливо

Рідкісний спорткар Mercedes з 90-х відновили до стану нового авто (відео)

Після цього майстри помили кузов спорткара. За товстим шаром пилу ховається фарба яскраво-червоного кольору.

За пилом ховався кузов яскраво-червоного кольору Фото: Скриншот

Потім кузов автомобіля відполірували. Це допомогло повернути йому колишній блиск.

Спорткар після мийки став виглядати як новий Фото: Скриншот

Фінальним штрихом стала чистка інтер'єру та фар спорткара. Результат перевершив усі очікування майстрів. Спорткар став виглядати як новий.

Раніше Фокус повідомляв, що майстри відновили зовнішній вигляд купе Honda Prelude SH 1990-х.