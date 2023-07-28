Рідкісний спорткар Mercedes з 90-х відновили до стану нового авто (відео)

Майстри почистили кузов та інтер'єр Mercedes-Benz SL500. Спорткар оснащений 306-сильним двигуном і може розганятися від 0 до 100 км/год за 6,5 секунди.

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У США майстри відновили зовнішній вигляд дуже рідкісного купе Mercedes-Benz SL500 1999 року випуску. Автомобіль став виглядати як новий. Відео опублікували на YouTube-каналі I AM Detailing.

Спорткар пофарбований у рідкісний жовтий колір Sunburst Yellow, який отримали лише 12 екземплярів. Річ у тім, що покупці тоді майже не обирали цей відтінок.

Спочатку Mercedes-Benz SL500 не був у поганому стані, але його кузов покрився пилом. Також інтер'єр і днище автомобіля потребували чищення.

Спершу майстри зайнялися мийкою нижньої частини авто. Вони ретельно відмили всі деталі, щоб автомобіль виглядав ідеальним з будь-якого ракурсу.

Наступним етапом стала мийка коліс авто. Після цього умільці помили та відполірували кузов спорткара.

Після полірування кузов Mercedes-Benz SL500 став блищати Фото: Скриншот

На завершення майстри взялися за чистку інтер'єру. Всі елементи були ретельно оброблені, щоб повернути салону колишній вигляд. Після всіх процедур Mercedes-Benz SL500 став виглядати як колекційний екземпляр.

Під капотом розташований 5,0-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 306 к.с. і 460 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,5 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

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