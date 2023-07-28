Рідкісний спорткар Mercedes з 90-х відновили до стану нового авто (відео)
Майстри почистили кузов та інтер'єр Mercedes-Benz SL500. Спорткар оснащений 306-сильним двигуном і може розганятися від 0 до 100 км/год за 6,5 секунди.
У США майстри відновили зовнішній вигляд дуже рідкісного купе Mercedes-Benz SL500 1999 року випуску. Автомобіль став виглядати як новий. Відео опублікували на YouTube-каналі I AM Detailing.
Спорткар пофарбований у рідкісний жовтий колір Sunburst Yellow, який отримали лише 12 екземплярів. Річ у тім, що покупці тоді майже не обирали цей відтінок.
Спочатку Mercedes-Benz SL500 не був у поганому стані, але його кузов покрився пилом. Також інтер'єр і днище автомобіля потребували чищення.
Спершу майстри зайнялися мийкою нижньої частини авто. Вони ретельно відмили всі деталі, щоб автомобіль виглядав ідеальним з будь-якого ракурсу.
Наступним етапом стала мийка коліс авто. Після цього умільці помили та відполірували кузов спорткара.
На завершення майстри взялися за чистку інтер'єру. Всі елементи були ретельно оброблені, щоб повернути салону колишній вигляд. Після всіх процедур Mercedes-Benz SL500 став виглядати як колекційний екземпляр.
Під капотом розташований 5,0-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 306 к.с. і 460 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач.Важливо
Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,5 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.
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