Культовий спорткар Toyota вперше помили за майже десяток років (відео)

Toyota Supra була далеко не в найкращому стані, поки автомобіль не доопрацювали умільці. Топова версія спорткара здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 5,1 секунди.

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У США спорткар Toyota Supra 1990-х вперше помили за майже десяток років. Автомобіль довгі роки стояв на місці. Відео опублікували на YouTube-каналі Forensic Detailing Channel.

Зараз Toyota Supra четвертого покоління у відмінному стані є бажаним авто для колекціонерів. Один з таких автомобілів пішов з молотка за 133 000 доларів.

Цей спорткар чорного кольору зовні був не в найкращому стані. На кузові були присутні сліди експлуатації, а також пошкодження лакофарбового покриття.

Умільці скористалися професійними інструментами та провели детейлінг авто. Спершу було проведено безконтактне миття автомобіля. Після цього спорткар підняли на домкраті та почистили його днище.

Останнім штрихом є полірування автомобіля. Після всіх маніпуляцій спорткар став виглядати як новий.

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Результат перевершив усі очікування. Дивлячись на авто складно сказати, що його пробіг становить десятки тисяч кілометрів.

Після всіх маніпуляцій спорткар став виглядати як новий Фото: Скриншот

Toyota Supra оснащувалася 3,0-літровими атмосферними або турбованими двигунами потужністю від 225 до 330 к.с. Топова версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 5,1 секунди.

Раніше Фокус розповів, що в США виставили на продаж купе Toyota Supra 1993 року за 299 800 доларів.