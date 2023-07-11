Культовый спорткар Toyota впервые помыли за почти десяток лет (видео)

Toyota Supra был далеко не в лучшем состоянии, пока за автомобиль не взялись умельцы. Топовая версия спорткара способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды.

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В США спорткар Toyota Supra 1990-х впервые помыли за почти десяток лет. Автомобиль долгие годы стоял на месте. Видео опубликовали на YouTube-канале Forensic Detailing Channel.

Сейчас Toyota Supra четвертого поколения в отличном состоянии является желанным авто для коллекционеров. Один из таких автомобилей ушел с молотка за 133 000 долларов.

Этот спорткар черного цвета внешне был не в самой лучшем состоянии. На кузове присутствовали следы эксплуатации, а также повреждения лакокрасочного покрытия.

Умельцы воспользовались профессиональными инструментами и провели детейлинг авто. Сперва была проведена бесконтактная мойка автомобиля. После этого спорткар подняли на домкрате и почистили его днище.

Последним штрихом является полировка автомобиля. После всех манипуляций спорткар стал выглядеть как новый.

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Результат превзошел все ожидания. Глядя на авто сложно сказать, что его пробег составляет десятки тысяч километров.

После всех манипуляций спорткар стал выглядеть как новый Фото: Скриншот

Toyota Supra оснащалась 3,0-литровыми атмосферными или турбированными двигателями мощностью от 225 до 330 л.с. Топовая версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды.

Ранее Фокус рассказал, что в США выставили на продажу купе Toyota Supra 1993 года за 299 800 долларов.