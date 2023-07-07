В лесу нашли культовый фургон Volkswagen: он 52 года простоял на месте (фото)

Volkswagen Transporter T1 стал одним из главных символов движения хиппи. Сейчас такие фургоны пользуются большим спросом среди автоколлекционеров.

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Американский блогер нашел в лесу заброшенный фургон Volkswagen Transporter 1960 года выпуска. Автомобиль пришлось выкапывать, так как он стоял на месте долгие годы. Видео опубликовали на YouTube-канале 5150mxVW.

Volkswagen Transporter T1 был очень популярным фургоном и считается культовым среди автолюбителей. Эта модель отличается стильным дизайном и высоким уровнем практичности.

Volkswagen Transporter стал одним из главных символов движения хиппи. Эти люди выступали против военных конфликтов и за единение человека с природой.

Известно, что этот фургон стоит в лесу с 1971 года. За это время автомобиль сильно заржавел и покрылся мхом.

Сперва блогер со своим сыном обрезали ветки с деревьев вокруг фургона. Затем они принялись откапывать авто.

Volkswagen Transporter простоял в лесу 52 года Фото: Скриншот

Выяснилось, что большая часть задней рамы полностью проржавела. Также есть множество повреждений в передней части автомобиля.

Фургон был сильно поврежден Фото: Скриншот

Блогер заявил, что планирует восстановить заброшенный фургон. Он собирается превратить автомобиль в практичный дом на колесах, чтобы путешествовать вместе со своей семьей.

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Volkswagen Transporter T1 оснащался оппозитными двигателями объемом от 1,1 до 1,5 литра. Эти моторы известны своей надежностью и простотой обслуживания.

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