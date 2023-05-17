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Стара Toyota 90-х пішла з молотка за ціною нового Porsche 911 (фото)

Toyota Supra A80, Toyota Supra 1994, Toyota Supra, капсула часу
Фото: Bring a Trailer | Toyota Supra A80 продали за 133 000 доларів

Toyota Supra A80 – культова модель 90-х, яка дуже цінується колекціонерами у наші дні. Спорткар оснащений 3,0-літровою 320-сильною турбошісткою.

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У США на онлайн-аукціоні Bring a Trailer продали Toyota Supra 1994 року. За спорткар віддали 133 000 доларів — як за новий Porsche 911. Про це повідомляє сайт аукціону.

Toyota Supra 1994, Toyota Supra A80, Toyota Supra, капсула часу Fullscreen
Пробіг купе складає всього 16 000 км
Фото: Bring a Trailer

Культові Toyota Supra A80 90-х останнім часом злетіли в ціні. Особливо мають попит екземпляри в хорошому стані і без тюнінгу, а таких небагато.

Toyota Supra A80, Toyota Supra 1994, Toyota Supra, капсула часу Fullscreen
Позаду встановлено опційне антикрило
Фото: Bring a Trailer

Саме ця Toyota Supra 1994 року є капсулою часу, адже її пробіг — всього 16 000 км. Останній власник придбав авто у 2019 році та проїхав на ньому 640 км.

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Спорткар Toyota ідеально зберігся – у нього лакофарбове покриття без пошкоджень та відмінний стан шкіряного салону.

Toyota Supra A80, Toyota Supra 1994, Toyota Supra, капсула часу Fullscreen
Дах авто виконаний знімним
Фото: Bring a Trailer

До того ж комплектація Toyota Supra A80 близька до максимальної. Купе оснащене знімним дахом, заднім спойлером, електроприводом крісла водія, круїз-контролем, клімат-контролем і диференціалом, що самоблокується.

Toyota Supra A80, Toyota Supra 1994, Toyota Supra, капсула часу Fullscreen
Під капотом встановлена 320-сильна турбошістка Toyota 2JZ
Фото: Bring a Trailer

Під капотом встановлено топовий 3,0-літровий турбодвигун Toyota 2JZ на 320 к. с. З 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,1 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

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