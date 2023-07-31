Заброшенный спорткар Ford Mustang 90-х помыли впервые за 8 лет (видео)

Ford Mustang был брошен в сарае на 8 лет и только сейчас его помыли. Мастера сделали все возможное, чтобы вернуть спорткару его первозданный внешний вид.

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В США нашли заброшенный спорткар Ford Mustang четвертого поколения, который простоял в сарае 8 лет. Автомобилю смогли вернуть его прежний облик. Видео опубликовали на YouTube-канале WD Detailing.

Мастера решили восстановить внешний вид заброшенного Ford Mustang. Эта модель выпускалась с 1994 по 1998 год.

Сперва из интерьера сняли большую часть внутренней обшивки. В багажнике мастеров ждал неприятный сюрприз — они заметили двух мышей.

Мастерам пришлось ловить мышей при помощи пластикового контейнера Фото: Скриншот

Автомобиль был далеко не в лучшем состоянии. Внутри было много пыли и грязи.

Снаружи мастера первым делом помыли колеса авто. По их словам, так можно свести к минимуму разбрызгивание грязи и копоти с колес на только что помытый кузов.

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После этого мастера помыли кузов спорткара. За толстым слоем пыли скрывается краска ярко-красного цвета.

По пылью скрывался кузов ярко-красного цвета Фото: Скриншот

Затем кузов автомобиля отполировали. Это помогло вернуть ему прежний блеск.

Спорткар после мойки стал выглядеть как новый Фото: Скриншот

Финальным штрихом стала чистка интерьера и фар спорткара. Результат превзошел все ожидания мастеров. Спорткар стал выглядеть как новый.

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