Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Необычная детская машинка ушла с молотка по цене настоящего Porsche Cayenne (фото)

Bugatti Type 57SC Atlantic, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57, детская машинка
Фото: RM Sotheby's | Детская машинка является уменьшенной копией Bugatti Type 57SC Atlantic

Детская машинка является уменьшенной копией знаменитого Bugatti Type 57SC Atlantic. Трехметровое авто оснащено бензиновым двигателем и способно развить 35 км/ч.

Related video

В Париже на аукционе RM Sotheby's продали детскую машинку Bugatti. За нее заплатили 90 000 евро — как за новый Porsche Cayenne. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57SC Atlantic, Bugatti Type 57, детская машинка Fullscreen
Изготовлено всего 10 детских Bugatti Atlantic
Фото: RM Sotheby's

Высокая цена обусловлена тем, что такая детская машинка — точная копия Bugatti Type 57SC Atlantic 1937 года, выполненная в масштабе 2:3. Немецкая компания Cyclekart изготовила всего 10 таких автомобилей.

бугатти атлантик, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57SC Atlantic, Bugatti Type 57, детская машинка Fullscreen
Двери открываются против движения
Фото: RM Sotheby's

Клон Bugatti Atlantic достигает 3 метра в длину, 118 см в ширину и 95 см в высоту. Миниатюрное авто рассчитано на детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Знаменитое обтекаемое купе Bugatti 57SC Atlantic воссоздали до мельчайших деталей. Авто отличается авангардным обтекаемым дизайном, а его двери открываются против движения.

салон Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57SC Atlantic, Bugatti Type 57, детская машинка, Bugatti Type 57 Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: RM Sotheby's

Салон Bugatti Atlantic украсили кожей и деревом. Мало того, детская машинка оснащена настоящими циферблатами приборов.

Важно
Нетипичный раритет: созданный украинцем автобус 1937 года продают за $500 000 (фото)
Нетипичный раритет: созданный украинцем автобус 1937 года продают за $500 000 (фото)

Примечательно, что в отличие от большинства авто для детей, копия Bugatti Atlantic не является педальной или электрической, а получила двигатель внутреннего сгорания на задней оси. Он дополнен электрическим зажиганием и автоматической КПП, а максимальная скорость Bugatti Atlantic составляет 35 км/ч.

мотор бугатти, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57SC Atlantic, Bugatti Type 57, детская машинка Fullscreen
Детская машинка оснащена бензиновым двигателем
Фото: RM Sotheby's

Напомним, что настоящий Bugatti Type 57SC Atlantic 1937 года является одним из самых дорогих авто всех времен. До нашего времени сохранилось три таких 210-сильных купе и одно из них продали за 40 миллионов долларов. Спорткар был одним из самых быстрых авто своего времени — развивал 210 км/ч.

Кстати, недавно самый дорогой мотоцикл в истории ушел с молотка за 1 320 000 долларов.

Также Фокус писал, что раритетный спорткар Mercedes 1954 года продали за $54 миллиона.