Необычная детская машинка ушла с молотка по цене настоящего Porsche Cayenne (фото)
Детская машинка является уменьшенной копией знаменитого Bugatti Type 57SC Atlantic. Трехметровое авто оснащено бензиновым двигателем и способно развить 35 км/ч.
В Париже на аукционе RM Sotheby's продали детскую машинку Bugatti. За нее заплатили 90 000 евро — как за новый Porsche Cayenne. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Высокая цена обусловлена тем, что такая детская машинка — точная копия Bugatti Type 57SC Atlantic 1937 года, выполненная в масштабе 2:3. Немецкая компания Cyclekart изготовила всего 10 таких автомобилей.
Клон Bugatti Atlantic достигает 3 метра в длину, 118 см в ширину и 95 см в высоту. Миниатюрное авто рассчитано на детей в возрасте от 5 до 15 лет.
Знаменитое обтекаемое купе Bugatti 57SC Atlantic воссоздали до мельчайших деталей. Авто отличается авангардным обтекаемым дизайном, а его двери открываются против движения.
Салон Bugatti Atlantic украсили кожей и деревом. Мало того, детская машинка оснащена настоящими циферблатами приборов.Важно
Примечательно, что в отличие от большинства авто для детей, копия Bugatti Atlantic не является педальной или электрической, а получила двигатель внутреннего сгорания на задней оси. Он дополнен электрическим зажиганием и автоматической КПП, а максимальная скорость Bugatti Atlantic составляет 35 км/ч.
Напомним, что настоящий Bugatti Type 57SC Atlantic 1937 года является одним из самых дорогих авто всех времен. До нашего времени сохранилось три таких 210-сильных купе и одно из них продали за 40 миллионов долларов. Спорткар был одним из самых быстрых авто своего времени — развивал 210 км/ч.
Кстати, недавно самый дорогой мотоцикл в истории ушел с молотка за 1 320 000 долларов.
Также Фокус писал, что раритетный спорткар Mercedes 1954 года продали за $54 миллиона.