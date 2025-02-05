Незвична дитяча машинка пішла з молотка за ціною справжнього Porsche Cayenne (фото)
Дитяча машинка є зменшеною копією знаменитого Bugatti Type 57SC Atlantic. Триметрове авто оснащене бензиновим двигуном і здатне розвинути 35 км/год.
У Парижі на аукціоні RM Sotheby’s продали дитячу машинку Bugatti. За неї заплатили 90 000 євро – як за новий Porsche Cayenne. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.
Висока ціна обумовлена тим, що така дитяча машинка – точна копія Bugatti Type 57SC Atlantic 1937 року, виконана в масштабі 2:3. Німецька компанія Cyclekart виготовила лише 10 таких автомобілів.
Клон Bugatti Atlantic сягає 3 метри завдовжки, 118 см завширшки та 95 см заввишки. Мініатюрне авто розраховане на дітей віком від 5 до 15 років.
Знамените обтічне купе Bugatti 57SC Atlantic відтворили до найменших деталей. Авто вирізняється авангардним обтічним дизайном, а його двері відкриваються проти руху.
Салон Bugatti Atlantic оздобили шкірою та деревом. Мало того, дитяча машинка оснащена справжніми циферблатами приладів.Важливо
Примітно, що на відміну від більшості авто для дітей, копія Bugatti Atlantic не є педальною чи електричною, а отримала двигун внутрішнього згоряння на задній вісі. Він доповнений електричним запалюванням і автоматичною КПП, а максимальна швидкість Bugatti Atlantic становить 35 км/год.
Нагадаємо, що справжній Bugatti Type 57SC Atlantic 1937 року є одним із найдорожчих авто всіх часів. До нашого часу збереглося три таких 210-сильних купе і одне з них продали за 40 мільйонів доларів. Спорткар був одним із найшвидших авто свого часу – розвивав 210 км/год.
До речі, нещодавно найдорожчий мотоцикл в історії пішов із молотка за 1 320 000 доларів.
Також Фокус писав, що раритетний спорткар Mercedes 1954 року продали за $54 мільйони.