Незвична дитяча машинка пішла з молотка за ціною справжнього Porsche Cayenne (фото)

Дитяча машинка є зменшеною копією знаменитого Bugatti Type 57SC Atlantic. Триметрове авто оснащене бензиновим двигуном і здатне розвинути 35 км/год.

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У Парижі на аукціоні RM Sotheby’s продали дитячу машинку Bugatti. За неї заплатили 90 000 євро – як за новий Porsche Cayenne. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Виготовлено лише 10 дитячих Bugatti Atlantic Фото: RM Sotheby's

Висока ціна обумовлена тим, що така дитяча машинка – точна копія Bugatti Type 57SC Atlantic 1937 року, виконана в масштабі 2:3. Німецька компанія Cyclekart виготовила лише 10 таких автомобілів.

Двері відкриваються проти руху Фото: RM Sotheby's

Клон Bugatti Atlantic сягає 3 метри завдовжки, 118 см завширшки та 95 см заввишки. Мініатюрне авто розраховане на дітей віком від 5 до 15 років.

Знамените обтічне купе Bugatti 57SC Atlantic відтворили до найменших деталей. Авто вирізняється авангардним обтічним дизайном, а його двері відкриваються проти руху.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: RM Sotheby's

Салон Bugatti Atlantic оздобили шкірою та деревом. Мало того, дитяча машинка оснащена справжніми циферблатами приладів.

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Примітно, що на відміну від більшості авто для дітей, копія Bugatti Atlantic не є педальною чи електричною, а отримала двигун внутрішнього згоряння на задній вісі. Він доповнений електричним запалюванням і автоматичною КПП, а максимальна швидкість Bugatti Atlantic становить 35 км/год.

Дитяча машинка оснащена бензиновим двигуном Фото: RM Sotheby's

Нагадаємо, що справжній Bugatti Type 57SC Atlantic 1937 року є одним із найдорожчих авто всіх часів. До нашого часу збереглося три таких 210-сильних купе і одне з них продали за 40 мільйонів доларів. Спорткар був одним із найшвидших авто свого часу – розвивав 210 км/год.

До речі, нещодавно найдорожчий мотоцикл в історії пішов із молотка за 1 320 000 доларів.

Також Фокус писав, що раритетний спорткар Mercedes 1954 року продали за $54 мільйони.