На аукціон виставили найдорожчі Mercedes W124 вартістю понад $1,5 мільйона (фото, відео)

Унікальні заряджені Mercedes W124 AMG оснащені 6,0-літровим 370-сильним V8. Седан і купе виготовлені за індивідуальним замовленням.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили два Mercedes-Benz W124. За кожен із них планують отримати понад 1,5 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Ці авто – найдорожчі Mercedes W124 в історії. Звісно ж, це не стандартні моделі, а особливі заряджені версії. Седан може піти з молотка за ціною до 1,75 мільйона доларів, а за купе збираються виручити до $2 мільйонів.

Заряджені авто зовні мало чим відрізняються від стандартних Mercedes W124 Фото: GOODING&COMPANY

Mercedes W124 доопрацювали в AMG. Обидва авто створили за індивідуальним замовленням італійського підприємця Рауля Гардіні.

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Автомобілі належать до версії Mercedes 300E 6.0 AMG Hammer. Усього виготовили лише 30 таких купе та 13 седанів із 6,0-літровим 370-сильним V8. Вони здатні розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 300 км/год.

Купе Mercedes W124 AMG Hammer дорожче за седан Фото: GOODING&COMPANY Фото: GOODING&COMPANY

Утім якщо переважна більшість Mercedes W124 AMG Hammer були оснащені 4-ступінчастим автоматом, то для Рауля Гардіні встановили 5-ступінчасту механічну КПП. Крім того, автомобілі отримали спортивний вихлоп, доопрацьовану підвіску та збільшені гальма.

Примітно, що лімітовані Mercedes W124 AMG Hammer зовні не дуже відрізняються від стандартної моделі. Вони отримали скромний обвіс, невеликий задній спойлер та 17-дюймові диски. У салоні встановлені шкіряні спортивні крісла Recaro з електроприводом.

У салоні встановлено спортивні крісла Recaro Фото: GOODING&COMPANY

Обидва Mercedes W124 чудово збереглися. Пробіг седана становить 56 тис. км, а купе – 57 тис. км.

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