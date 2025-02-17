Старий 65-річний Chevrolet виставили на аукціон за ціною понад мільйон доларів (відео)

Chevrolet Corvette 1960 року успішно виступав у перегонах. Тривалий час уславлений спорткар вважався втраченим, але його знайшли та відреставрували.

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У США на аукціон Broad Arrow виставили Chevrolet Corvette 1960 року. За спорткар планують отримати від 1 до 1,3 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Chevrolet Corvette першого покоління цінується колекціонерами, проте зазвичай у 10 разів дешевший. Утім, цей автомобіль є особливим, адже його підготували для перегонів.

Авто посіло 2 місце у своєму класі в престижних перегонах "24 години Ле-Мана"

Chevrolet Corvette C1 полегшили, доопрацювали його підвіску та гальма. А от 4,6-літровий інжекторний V8 залишився стандартним і розвиває 290 к. с. Максимальна швидкість перевищує 220 км/год.

Спорткар пройшов реставрацію

Chevrolet Corvette виступав за команду Camoradi та добився непоганих успіхів. У 1960 році він посів 2 місце в класі в 24-годинних перегонах у Ле-Мані та 12-годинній гонці в Себрінгу.

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Під час Гран-прі Швеції 1960 року Chevrolet Corvette потрапив у аварію. З авто зняли двигун і покинули. Тривалий час спорткар вважався втраченим, проте в 1995 році його знайшли.

4,6-літровий V8 оснащений впорскуванням пального

Chevrolet Corvette повернувся в США та пройшов реставрацію. Він неодноразово вигравав нагороди на фестивалях ретроавто.

Між іншим, це не найдорожчий Chevrolet Corvette, адже ще одну гоночну версію моделі продають за $7 мільйонів.

Також Фокус писав, що два Chevrolet Corvette 1967 року пішли з молотка за 4 мільйони доларів.