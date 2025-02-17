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Авто

Старий 65-річний Chevrolet виставили на аукціон за ціною понад мільйон доларів (відео)

Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C1
Chevrolet Corvette 1960 року підготували до перегонів

Chevrolet Corvette 1960 року успішно виступав у перегонах. Тривалий час уславлений спорткар вважався втраченим, але його знайшли та відреставрували.

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У США на аукціон Broad Arrow виставили Chevrolet Corvette 1960 року. За спорткар планують отримати від 1 до 1,3 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Chevrolet Corvette першого покоління цінується колекціонерами, проте зазвичай у 10 разів дешевший. Утім, цей автомобіль є особливим, адже його підготували для перегонів.

Chevrolet Corvette C1, Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette Fullscreen
Авто посіло 2 місце у своєму класі в престижних перегонах "24 години Ле-Мана"

Chevrolet Corvette C1 полегшили, доопрацювали його підвіску та гальма. А от 4,6-літровий інжекторний V8 залишився стандартним і розвиває 290 к. с. Максимальна швидкість перевищує 220 км/год.

салон Chevrolet Corvette C1, Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette Fullscreen
Спорткар пройшов реставрацію

Chevrolet Corvette виступав за команду Camoradi та добився непоганих успіхів. У 1960 році він посів 2 місце в класі в 24-годинних перегонах у Ле-Мані та 12-годинній гонці в Себрінгу.

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Під час Гран-прі Швеції 1960 року Chevrolet Corvette потрапив у аварію. З авто зняли двигун і покинули. Тривалий час спорткар вважався втраченим, проте в 1995 році його знайшли.

Chevrolet V8, Chevrolet Corvette 1960, Chevrolet Corvette Fullscreen
4,6-літровий V8 оснащений впорскуванням пального

Chevrolet Corvette повернувся в США та пройшов реставрацію. Він неодноразово вигравав нагороди на фестивалях ретроавто.

Між іншим, це не найдорожчий Chevrolet Corvette, адже ще одну гоночну версію моделі продають за $7 мільйонів.

Також Фокус писав, що два Chevrolet Corvette 1967 року пішли з молотка за 4 мільйони доларів.