Зірка перегонів: знаменитий Ferrari 60-х продали за $36 мільйонів (фото)

Виготовлено лише 32 купе Ferrari 250 LM із 320-сильним V12. Конкретно це авто виграло престижні перегони "24 години Ле-Мана".

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У Парижі на аукціоні RM Sotheby’s продали Ferrari 250 LM 1964 року. За рідкісний спорткар заплатили 36,3 мільйона доларів, тобто це одна з найдорожчих моделей в історії марки. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Виготовлено лише 32 Ferraro 250LM Фото: RM Sotheby's

Висока ціна Ferrari 250 LM обумовлена, передусім, тим, що саме це авто виграло знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані у 1965 році. Примітно, що спорткар виступав не за заводську, а за приватну команду. Керував ним екіпаж Йохена Ріндта та Мастена Грегорі.

Авто було частиною колекції музею в Індіанаполісі Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 LM зміг обійти американські Ford GT40 (про ці події знято блокбастер "Аутсайдери" з Меттом Деймоном і Крістіаном Бейлом). Примітно, що після цього Ferrari не тріумфували в Ле-Мані аж до 2023 року.

Спорткар оснащений 320-сильним V12 Фото: RM Sotheby's

До того ж, Ferrari 250 LM – дуже рідкісна модель, адже всього випустили лише 32 таких купе. Їх продавали для перегонів і фактично це був перший серійний середньомоторний Ferrari.

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Ferrari 250 LM оснащений 3,3-літровим V12 потужністю 320 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Авто важить лише 850 кг і здатне розігнатися до 100 км/год за 6,1 с і розвинути 290 км/год.

У 1964 році Ferrari 250 LM переміг у перегонах "24 години Ле-Мана" Фото: RM Sotheby's

Після завершення гоночної кар’єри в 1970 році цей Ferrari 250 LM став частиною експозиції автомузею в американському Індіанаполісі. Тепер його колецію розпродають і нещодавно з молотка за $53 мільйони пішов ще один уславлений спорткар – Mercedes W196 1954 року.

Також Фокус писав, що найдорожчий мотоцикл в історії продали за 1 320 000 доларів.