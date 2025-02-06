Звезда гонок: знаменитый Ferrari 60-х продали за $36 миллионов (фото)

Изготовлено всего 32 купе Ferrari 250 LM с 320-сильным V12. Именно это авто выиграло престижную гонку "24 часа Ле-Мана".

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В Париже на аукционе RM Sotheby's продали Ferrari 250 LM 1964 года. За редкий спорткар заплатили 36,3 миллиона долларов, то есть это одна из самых дорогих моделей в истории марки. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Изготовлено всего 32 Ferraro 250LM Фото: RM Sotheby's

Высокая цена Ferrari 250 LM обусловлена, прежде всего, тем, что именно это авто выиграло знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане в 1965 году. Примечательно, что спорткар выступал не за заводскую, а за частную команду. Руководил им экипаж Йохена Риндта и Мастена Грегори.

Авто было частью коллекции музея в Индианаполисе Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 LM смог обойти американские Ford GT40 (об этих событиях снят блокбастер "Аутсайдеры" с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом). Примечательно, что после этого Ferrari не триумфовали в Ле-Мане вплоть до 2023 года.

Спорткар оснащен 320-сильным V12 Фото: RM Sotheby's

К тому же, Ferrari 250 LM — очень редкая модель, ведь всего выпустили всего 32 таких купе. Их продавали для гонок и фактически это был первый серийный среднемоторный Ferrari.

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Ferrari 250 LM оснащен 3,3-литровым V12 мощностью 320 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Авто весит всего 850 кг и способно разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с и развить 290 км/ч.

В 1964 году Ferrari 250 LM победил в гонке "24 часа Ле-Мана" Фото: RM Sotheby's

После завершения гоночной карьеры в 1970 году этот Ferrari 250 LM стал частью экспозиции автомузея в американском Индианаполисе. Теперь его коллекцию распродают и недавно с молотка за $53 миллиона ушел еще один прославленный спорткар — Mercedes W196 1954 года.

Также Фокус писал, что самый дорогой мотоцикл в истории продали за 1 320 000 долларов.