Старый 65-летний Chevrolet выставили на аукцион по цене более миллиона долларов (видео)

Chevrolet Corvette 1960 года успешно выступал в гонках. Долгое время прославленный спорткар считался утраченным, но его нашли и отреставрировали.

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В США на аукцион Broad Arrow выставили Chevrolet Corvette 1960 года. За спорткар планируют получить от 1 до 1,3 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Chevrolet Corvette первого поколения ценится коллекционерами, однако обычно в 10 раз дешевле. Впрочем, этот автомобиль является особенным, ведь его подготовили для гонок.

Авто заняло 2 место в своем классе в престижной гонке "24 часа Ле-Мана"

Chevrolet Corvette C1 облегчили, доработали его подвеску и тормоза. А вот 4,6-литровый инжекторный V8 остался стандартным и развивает 290 л. с. Максимальная скорость превышает 220 км/ч.

Спорткар прошел реставрацию

Chevrolet Corvette выступал за команду Camoradi и добился неплохих успехов. В 1960 году он занял 2 место в классе в 24-часовой гонке в Ле-Мане и 12-часовой гонке в Себринге.

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Во время Гран-при Швеции 1960 года Chevrolet Corvette попал в аварию. С авто сняли двигатель и бросили. Долгое время спорткар считался утраченным, однако в 1995 году его нашли.

4,6-литровый V8 оснащен впрыском топлива

Chevrolet Corvette вернулся в США и прошел реставрацию. Он неоднократно выигрывал награды на фестивалях ретроавто.

Между прочим, это не самый дорогой Chevrolet Corvette, ведь еще одну гоночную версию модели продают за $7 миллионов.

Также Фокус писал, что два Chevrolet Corvette 1967 года ушли с молотка за 4 миллиона долларов.