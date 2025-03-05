Книга із секретного архіву Ватикану розкриває, коли настане Судний день: названо точний рік

Стародавній текст "Пророцтво пап" містить опис Судного дня, який вже не за горами.

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У Ватиканському апостольському архіві, який також називають "секретним" архівом, оскільки доступ до нього обмежений, знайшли 900-річну книгу, яка пророкує рік Судного дня, пише Daily Mail.

Згідно з християнськими віруваннями, в Судний день Ісус повернеться на Землю, щоб вирішити, хто з людей буде врятований, а хто проклятий. У знайденій книзі йдеться про те, що це станеться 2027 року. Авторство книги XII століття "Пророцтво пап" приписують святому Малахії, текст якої містить низку загадкових фраз, що описують кожного тата, починаючи з Целестина II 1143 року і закінчуючи нинішнім лідером церкви, папою Франциском.

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Книгу зі 112 короткими та загадковими фразами знайшов 1595 року Арнольд Віон, монах-бенедиктинець. Він стверджував, що це праці Малахії, які були загублені в архівах Ватикану.

"В останньому гонінні Святої Римської Церкви правитиме Петро Римський, який вестиме свою паству серед багатьох негараздів, після чого семигорбне місто буде зруйноване, і страшний Суддя судитиме людей. Кінець", — йдеться в останньому уривку книги.

Деякі вважають, що Петро стане папою, замінивши Франциска, тоді як інші вважають, що саме Франциск стане останнім папою. Також в одній із фраз книги йдеться про те, що папа Сикст V, який очолював церкву через 442 роки після першого лідера з 1585 року, перебував у середині часової лінії пророцтва. Якщо вірити тексту, то кінець світу настане через 442 роки — у 2027 році.

Попри те, що книгу було знайдено понад 400 років тому, до її пророцтва звернулися знову, коли Папа Франциск опинився в лікарні з серйозними проблемами з легенями.

Деякі вчені стверджують, що текст є підробкою XVI століття. Малахія мав писати свій текст у 1139 році після отримання видіння під час візиту до Риму. Твердження про те, що книга може виявитися підробкою, випливають з дуже конкретних описів пап аж до 1590 року. Після цього моменту описи пап стають більш розпливчастими.

Пророцтва святого були сприйняті всерйоз в останні кілька десятиліть.

Згідно з останнім записом, присвяченим Петру Римському, "останній папа" головуватиме в Церкві під час великих потрясінь, кульмінацією яких стане руйнація Риму і кінець папства.

Нагадаємо, скандинавський міф про Велику Зиму заснований на реальній події. Учені знайшли докази кліматичної катастрофи, яка могла стати основою для скандинавського міфу про кінець світу, дослідивши дубові кільця стародавніх дерев.