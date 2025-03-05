Книга из секретного архива Ватикана раскрывает, когда наступит Судный день: назван точный год

Древний текст "Пророчество пап" содержит описание Судного дня, который уже не за горами.

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В Ватиканском апостольском архиве, который также называют "секретным" архивом, так как доступ к нему ограничен, нашли 900-летнюю книгу, которая предсказывает год Судного дня, пишет Daily Mail.

Согласно христианским верованиям, в Судный день Иисус вернется на Землю, чтобы решить, кто из людей будет спасен, а кто проклят. В найденной книге говорится, что это произойдет в 2027 году. Авторство книги XII века "Пророчество пап" приписывают святому Малахии, текст которой содержит ряд загадочных фраз, описывающие каждого папу, начиная с Целестина II в 1143 году и заканчивая нынешним лидером церкви, папой Франциском.

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Книга с 112 короткими и загадочными фразами была найдена в 1595 году Арнольдом Вионом, монахом-бенедиктинцем. Он утверждал, что это труды Малахии, которые были утеряны в архивах Ватикана.

"В последнем гонении Святой Римской Церкви будет править Петр Римский, который будет вести свою паству среди многих невзгод, после чего семихолмный город будет разрушен, и страшный Судья будет судить людей. Конец", — говорится в последнем отрывке книги.

Некоторые полагают, что Петр станет папой, заменив Франциска, тогда как другие считают, что именно Франциск станет последним папой. Также в одной из фраз книги говорится, что папа Сикст V, который возглавлял церковь через 442 года после первого лидера с 1585 года, находился в середине временной линии пророчества. Если верить тексту, то конец света наступит через 442 года — в 2027 году.

Несмотря на то, что книга была найдена более 400 лет назад, к ее пророчеству обратились снова, когда Папа Франциск оказался в больнице с серьезными проблемами с легкими.

Некоторые ученые утверждают, что текст является подделкой XVI века. Малахия должен был писать свой текст в 1139 году после получения видения во время визита в Рим. Утверждения о том, что книга может оказаться подделкой, выплывают из очень конкретных описаний пап вплоть до 1590 года. После этого момента описания пап становятся более расплывчатыми.

Предсказания святого были восприняты всерьез в последние несколько десятилетий.

Согласно последней записи, посвященной Петру Римскому, "последний папа" будет председательствовать в Церкви во время великих потрясений, кульминацией которых станет разрушение Рима и конец папства.

Напомним, скандинавский миф о Великой Зиме основан на реальном событии. Ученые нашли доказательства климатической катастрофы, которая могла стать основой для скандинавского мифа о конце света, исследовав дубовые кольца древних деревьев.