Проїхав 6000 км пустелею: Hyundai створили потужний позашляховий кросовер (фото)

Новий Genesis GV80 Desert Edition підготували до бездоріжжя. Кросовер оснащений 375-сильним бензиновим V6 твін-турбо.

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Кросовер Genesis GV80 отримав версію підвищеної прохідності Desert Edition. Її представили під час ралі "Дакар" і вона пройшла всю дистанцію в 6000 км. Про це повідомляється на сайті преміального підрозділу Hyundai.

Новий Genesis GV80 Desert Edition створили спеціально для знаменитого гонщика, дворазового чемпіона світу в класі Gran Turismo Жакі Ікса. У 1983 році бельгієць уже перемагав у ралі "Париж-Дакар", а тепер у віці 80 років знову взяв участь у складному змаганні.

Кросовер отримав позашляхові шини, а його кліренс збільшено Фото: Genesis

Позашляховий Genesis GV80 Desert Edition створили спеціально представники Hyundai та компанії W Motors, яка випускає суперкар Lykan Hypersport.

Кросовер Genesis GV80 отримав 20-дюймові позашляхові шини та розширювачі арок, а його кліренс збільшили на 40 мм (до 246 мм). На даху з’явилися додаткова оптика та багажник.

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Крім того, Genesis GV80 Desert Edition вирізняється особливим темно-синім забарвленням із білою смугою – саме у таких кольорах був виконаний шолом Жакі Ікса у 70-х роках.

Знаменитий гонщик Жакі Ікс взяв участь у ралі "Дакар" на Genesis GV80 Desert Edition Фото: Genesis

Силовий агрегат Genesis GV80 залишився без змін. Кросовер оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо на 375 к. с., 8-ступінчастим автоматом та повним приводом. Наразі не відомо, чи стане авто серійним.

До речі, нещодавно в Genesis GV80 Coupe з’явилася дорога розкішна модифікація.

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