Проехал 6000 км по пустыне: Hyundai создали мощный внедорожный кроссовер (фото)

Новый Genesis GV80 Desert Edition подготовили к бездорожью. Кроссовер оснащен 375-сильным бензиновым V6 твин-турбо.

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Кроссовер Genesis GV80 получил версию повышенной проходимости Desert Edition. Ее представили во время ралли "Дакар" и она прошла всю дистанцию в 6000 км. Об этом сообщается на сайте премиального подразделения Hyundai.

Новый Genesis GV80 Desert Edition создали специально для знаменитого гонщика, двукратного чемпиона мира в классе Gran Turismo Жаки Икса. В 1983 году бельгиец уже побеждал в ралли "Париж-Дакар", а теперь в возрасте 80 лет снова принял участие в сложном соревновании.

Кроссовер получил внедорожные шины, а его клиренс увеличен Фото: Genesis

Внедорожный Genesis GV80 Desert Edition создали специально представители Hyundai и компании W Motors, которая выпускает суперкар Lykan Hypersport.

Кроссовер Genesis GV80 получил 20-дюймовые внедорожные шины и расширители арок, а его клиренс увеличили на 40 мм (до 246 мм). На крыше появились дополнительная оптика и багажник.

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Кроме того, Genesis GV80 Desert Edition отличается особым темно-синим окрасом с белой полосой — именно в таких цветах был выполнен шлем Жаки Икса в 70-х годах.

Знаменитый гонщик Жаки Икс принял участие в ралли "Дакар" на Genesis GV80 Desert Edition Фото: Genesis

Силовой агрегат Genesis GV80 остался без изменений. Кроссовер оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо на 375 л. с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Пока не известно, станет ли авто серийным.

Кстати, недавно у Genesis GV80 Coupe появилась дорогая роскошная модификация.

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