Найбільша комаха Землі за крок від вимирання: у всьому винна любов людства до шоколаду

Дослідники виявили, що один із найбільш гігантських жуків у світі був майже знищений індустрією какао.

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Жуки-голіафи (рід Goliathus) є одними з найбільших комах у світі: вони досягають до 110 міліметрів завдовжки; самці мають роги у формі літери Y, а самки рогів не мають. Науці відомо п'ять різних видів жуків-голіафів, а нове дослідження показало, що один із гігантських жуків в Африці опинився на межі зникнення через нашу любов до шоколаду, пише Science Alert.

Професор біостатистики та екології в Університеті Ломе Лука Луїзеллі досліджував види, що зникають в африканських лісах протягом останніх 30 років. Результати його дослідження показали, що один вид величезних жуків-голіафів був майже знищений західноафриканською індустрією какао, а також міжнародною торгівлею сушеними комахами.

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Відомо, що гігантські жуки мешкають у тропічних лісах Сьєрра-Леоне, Ліберії, Гвінеї, Кот-д'Івуару, Гани, Буркіна-Фасо, Беніну, Нігерії, Камеруну, Демократичної Республіки Конго, Уганди й Південного Судану. Дослідження показали, що личинки жуків всеїдні — вони харчуються м'ясом і рештками рослин — і відіграють важливу роль у переміщенні поживних речовин по всій лісовій екосистемі для живлення інших рослин і тварин. Водночас дорослі жуки харчуються лише соком кількох видів дерев.

За словами професора Луїзеллі, жук-голіаф також вважається індикатором здоров'я лісу: якщо їх багато в лісі — він перебуває в хорошому стані, щоб підтримувати інші види. Але коли їхня популяція скорочується, це ранній попереджувальний індикатор спустошення лісів та ерозії екосистем.

Під час дослідження вчені опитали місцеві спільноти, а потім провели поглиблений аналіз. Команда відстежила дерева, що виділяють сік, яким харчуються дорослі особини жуків. Далі вчені помітили, через які верхівки дерев вони пролітали щоранку.

Результати дослідження показали, що два види гігантських комах перебувають під загрозою зникнення:

Goliathus cacicus — менший вид гігантських жуків; досягають до 95 мм завдовжки та мешкають лише в зрілих тропічних лісах;

Goliathus regius — можуть виростати до 105 мм завдовжки й живуть у більш сухих лісах.

Спостереження показують, що часом ці два види мешкають на одній ділянці лісу і навіть на одному дереві, народжуючи на світ природних гібридів. Однак учені також зробили тривожне відкриття: близько 80% популяції Goliathus cacicus було знищено в Кот-д'Івуарі, якщо врахувати кількість лісів, знищених для вирощування какао. Goliathus regius також втратив близько 40% свого природного середовища існування. У результаті вчені дійшли висновку, що за останні 30 років популяція Goliathus cacicus катастрофічно скоротилася. Ба більше, дані вказують на те, що вид повністю вимер у кількох районах Західної Африки.

Як врятувати жуків-голіафів?

На щастя, вчені вважають, що популяцію жуків-голіафів все ще можна врятувати, захистивши їхнє природне середовище існування. Особливу увагу слід приділити захисту дерев, де ці жуки зазвичай концентруються.

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