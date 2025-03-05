Крупнейшее насекомое Земли в шаге от вымирания: всему виной любовь человечества к шоколаду

Исследователи обнаружили, что один из самых гигантских жуков в мире был почти уничтожен индустрией какао.

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Жуки-голиафы (род Goliathus) являются одними из крупнейших насекомых в мире: они достигают до 110 миллиметров в длину; у самцов есть рога в форме буквы Y, а у самок рогов нет. Науке известно пять различных видов жуков-голиафов, а новое исследование показало, что один из гигантских жуков в Африке оказался на грани исчезновения из-за нашей любви к шоколаду, пишет Science Alert.

Профессор биостатистики и экологии в Университете Ломе Лука Луизелли, исследовал исчезающие виды в африканских лесах в течение последних 30 лет. Результаты его исследования показали, что один вид огромных жуков-голиафов был почти уничтожен западноафриканской индустрией какао, а также международной торговлей сушеными насекомыми.

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Известно, что гигантские жуки обитают в тропических лесах Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Ганы, Буркина-Фасо, Бенина, Нигерии, Камеруна, Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана. Исследования показали, что личинки жуков всеядны — они питаются мясом и остатками растений — и играют важную роль в перемещении питательных веществ по всей лесной экосистеме для питания других растений и животных. В то же время взрослые жуки питаются лишь соком нескольких видов деревьев.

По словам профессора Луизелли, жук-голиаф также считается индикатором здоровья леса: если их много в лесу — он находится в хорошем состоянии, чтобы поддерживать другие виды. Но когда их популяция сокращается, это ранний предупреждающий индикатор опустошения лесов и эрозии экосистем.

В ходе исследования ученые опросили местные сообщества, а затем провели углубленный анализ. Команда отследила деревья, выделяющие сок, которым питаются взрослые особи жуков. Далее ученые заметили, через какие верхушки деревьев они пролетали каждое утро.

Результаты исследования показали, что два вида гигантских насекомых находятся под угрозой исчезновения:

Goliathus cacicus — меньший вид гигантских жуков; достигают до 95 мм в длину и обитают лишь в зрелых тропических лесах;

Goliathus regius — могут вырастать до 105 мм в длину и живут в более сухих лесах.

Наблюдения показывают, что порой эти два вида обитают на одном участке леса и даже на одном дереве, производя на свет естественных гибридов. Однако ученые также сделали тревожное открытие: около 80% популяции Goliathus cacicus было уничтожено в Кот-д'Ивуаре, если учесть количество лесов, уничтоженных для выращивания какао. Goliathus regius также потерял около 40% своей естественной среды обитания. В результате ученые пришли к выводу, что за последние 30 лет популяция Goliathus cacicus катастрофически сократилась. Более того, данные указывают на то, что вид полностью вымер в нескольких районах Западной Африки.

Как спасти жуков-голиафов?

К счастью, ученые считают, что популяцию жуков-голиафов все еще можно спасти, защитив их естественную среду обитания. Особое внимание следует уделить защите деревьев, где эти жуки обычно концентрируются.

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