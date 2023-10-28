Самое крупное насекомое на Земле: размер крыльев "гигантской стрекозы" достигал 71 сантиметра

Удивительные существа обитали на планете около 275 миллионов лет назад, когда на суше в основном доминировали рептилии.

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Задолго до того, как небом начали править птицы, гигантское насекомое заслужило титул "самого большого известного насекомого всех времен". Эти существа давно вымерли, однако ученым все же удалось обнаружить фрагменты их останков, пишет IFLScience.

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Впервые этот удивительный вид был описан американским энтомологом и палеонтологом Фрэнком Карпентером в 1939 году. Весь его отчет был основан на единственном неполном экземпляре, обнаруженном в Элмо, штат Канзас (США). Несколько лет спустя ему также удалось описать похожий, но меньший вид, Meganeuropsis americana. Таким образом древний род насекомых Meganeuropsis americana разделился на две ветви:

Meganeuropsis americana — меньшего размера;

Meganeuropsis permiana — самое крупное насекомое на Земле.

Несмотря на скудные находки ученым все же удалось установить, что самые крупные насекомые из когда-то живущих насекомых были похожи на гигантски стрекоз, впрочем, не относились к ним. Известно, что они обитали на планете около 275 миллионов лет назад, когда наша планета представляла собой один основной массив суши, известный как суперконтинент Пангея, образовавшийся в результате столкновения Евроамерики и Гондваны.

В тот период истории планеты на суше в основном доминировали рептилии, однако это не помешало разнообразию насекомых резко возрасти. В результате на планете поселилась "гигантская стрекоза", размах крыльев которой достигал невероятных 71 сантиметр.

Несмотря на то, что останки Meganeuropsis permiana позволяют предположить, что они напоминали современных стрекоз, они вовсе не относятся к настоящим стрекозам. Ученые отмечают, что эти древние гиганты принадлежали к давно вымершему отряду насекомых, известному как Meganisoptera. Их иногда также называют грифонами.

Высоконаучная шкала драконоподобных существ, включая Meganeuropsis permiana Фото: IFLScience

Исследователи отмечают, что изучение насекомых затрудняется тем, что останки этих насекомых чрезвычайно сложно обнаружить. Во-первых, у них нет костей, как у млекопитающих, рыб, птиц или рептилий, во-вторых, они не окаменевают также, как другие животные.

Наука показывает, что существует теоретический предел того, насколько большими могут вырасти насекомые, и, похоже, Meganeuropsis permiana удалось достичь этого предела. Во-первых, размеры насекомых ограничены их экзоскелетами: чем крупнее они становятся, тем больше энергии и ресурсов требуется на создание нового экзоскелета. Во-вторых, насекомые дышат совершенно иначе — они используют специальные трубочки, доставляющие кислород в их клетки. По мере того как насекомое растет, трубки становятся все менее эффективными в снабжении клеток кислородом. В-третьих, у насекомых попросту слишком простая метаболическая система, которой весьма сложно справиться с поддержанием большого размера тела.

Впрочем, как мы видим, некоторые насекомые способны нарушать эти правила. Это удалось "древней гигантской стрекозе" и артроплевре — самой крупной многоножке, достигавшей около 2 метров в длину и около полуметра в ширину. Однако эти существа не классифицировались как насекомые, поскольку относятся к собственному классу Diplopoda.

Ранее Фокус писал о том, что самая большая многоножка в истории имела более 2 метров в длину.