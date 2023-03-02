Место в Парке Юрского периода: доисторическое насекомое обнаружили живым

Гигантское насекомое времен динозавров, которое считали вымершим, заметили, когда оно цеплялось за стену Walmart в Арканзасе. Эта находка может открыть секрет исчезновения целого вида насекомых.

Related video

Обнаружение гигантской кружевницы (Polystoechotes punctata) в городском районе Фейетвилла, штат Арканзас, вызвало восхищение и удивление ученых. Этот вид был распространен в эпоху динозавров, но считался пропавшим из обширных территорий Северной Америки. Выявление насекомого позволило предположить, что в отдаленных частях гор Озарк могут существовать целые популяции, спрятанные в ущельях, сообщают Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Насекомое обнаружил Майкл Скварла, директор лаборатории идентификации насекомых Пенсильванского университета. Как он объяснил, на самом деле он увидел насекомое еще в 2012 году, когда являлся докторантом в Университете Арканзаса.

"Я хорошо это помню, потому что я зашел в Walmart за молоком и увидел это огромное насекомое на стене здания, — сказал Скварла. — Я подумал, что она интересна с виду, поэтому взял ее в руку и сделал остальные покупки. Потом я вернулся домой, определил вид и быстро забыл о насекомом почти на десять лет".

Ученый рассказал, что в своей личной коллекции он ошибочно решил, что насекомое принадлежит к муравьиным львам — совсем другому виду насекомых, имеющих определенные общие черты с гигантской кружевницей.

В 2020 году, когда во время карантина, вызванного пандемией Covid, ученый проводил онлайн-занятия. Тогда Скварло и студенты заметили, что вид определен неправильно.

Когда-то гигантские кружевницы были распространены по всей Северной Америке, но в восточных регионах их стали считать исчезнувшими с 1950-х годов. Эти насекомые являются чем-то средним между мухой и бабочкой.

Долгое время причины их исчезновения оставались тайной, и ученые выдвигали разные теории, начиная от светового загрязнения и урбанизации, заканчивая интродукцией неместных видов, которые могли уничтожить этих насекомых.

Ранее Фокус рассказывал о новом исследовании, рассказывающем зачем динозаврам когти. В действительности все не так просто, как может показаться на первый взгляд.