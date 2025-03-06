Старший брат VW Tiguan: в Україні з'явився новий сімейний кросовер Volkswagen (фото)

Кросовер Volkswagen Tayron створений на базі Tiguan, проте більший і просторіший. Модель випускають у виконанні на 5 або 7 місць у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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На український ринок невдовзі вийде новий Volkswagen Tayron 2025. Один із перших кросоверів уже привезли до нашої країни, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер нагадує VW Tiguan, але більший і просторіший Фото: Topcars UA

Кросовер Volkswagen Tayron прийшов на зміну моделі VW Tiguan Allspace, проте його концепція незмінна. По суті, це подовжений Volkswagen Tiguan третього покоління, який нещодавно побував на тесті Фокусу.

Кросовер пропонують у варіантах на 5 і 7 місць Фото: Volkswagen

Новий VW Tayron зовні повторює Tiguan, проте дещо більший – сягає 4,77 м завдовжки при колісній базі в 2,79 м. За габаритами його можна порівняти із Skoda Kodiaq, з яким модель ділить платформу.

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На вибір пропонують версії моделі на 5 та 7 місць, а об’єм багажника зріс до 345 л із трьома рядами сидінь та 885 л – із двома. Компонування водійського місця також знайоме за Volkswagen Tiguan.

Модель випускають у бензинових, дизельних і гібридних версіях Фото: Topcars UA

Наразі комплектації та характеристики Volkswagen Tayron в Україні ще не оголошені. В ЄС модель доступна із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (150 к. с.) та 2,0 л (265 к. с.), 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 193 к. с., а також із плагін-гібридними установками потужністю 204 і 272 к. с. Усі версії отримали робот DSG.

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