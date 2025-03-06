Старший брат VW Tiguan: в Україні з'явився новий сімейний кросовер Volkswagen (фото)
Кросовер Volkswagen Tayron створений на базі Tiguan, проте більший і просторіший. Модель випускають у виконанні на 5 або 7 місць у бензинових, дизельних і гібридних версіях.
На український ринок невдовзі вийде новий Volkswagen Tayron 2025. Один із перших кросоверів уже привезли до нашої країни, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Кросовер Volkswagen Tayron прийшов на зміну моделі VW Tiguan Allspace, проте його концепція незмінна. По суті, це подовжений Volkswagen Tiguan третього покоління, який нещодавно побував на тесті Фокусу.
Новий VW Tayron зовні повторює Tiguan, проте дещо більший – сягає 4,77 м завдовжки при колісній базі в 2,79 м. За габаритами його можна порівняти із Skoda Kodiaq, з яким модель ділить платформу.Важливо
На вибір пропонують версії моделі на 5 та 7 місць, а об’єм багажника зріс до 345 л із трьома рядами сидінь та 885 л – із двома. Компонування водійського місця також знайоме за Volkswagen Tiguan.
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Наразі комплектації та характеристики Volkswagen Tayron в Україні ще не оголошені. В ЄС модель доступна із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 л (150 к. с.) та 2,0 л (265 к. с.), 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 193 к. с., а також із плагін-гібридними установками потужністю 204 і 272 к. с. Усі версії отримали робот DSG.
Між іншим, на український ринок виходить і новий Volkswagen Passat B9, який продаватимуть виключно в кузові універсал.
Також Фокус розповідав про найменший і найдешевший кросовер Volkswagen.
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