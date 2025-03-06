Старший брат VW Tiguan: в Украине появился новый семейный кроссовер Volkswagen (фото)
Кроссовер Volkswagen Tayron создан на базе Tiguan, однако крупнее и просторнее. Модель выпускают в исполнении на 5 или 7 мест в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.
На украинский рынок вскоре выйдет новый Volkswagen Tayron 2025. Один из первых кроссоверов уже привезли в нашу страну, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Кроссовер Volkswagen Tayron пришел на смену модели VW Tiguan Allspace, однако его концепция неизменна. По сути, это удлиненный Volkswagen Tiguan третьего поколения, который недавно побывал на тесте Фокуса.
Новый VW Tayron внешне повторяет Tiguan, однако несколько крупнее — достигает 4,77 м в длину при колесной базе в 2,79 м. По габаритам он сопоставим со Skoda Kodiaq, с которым модель делит платформу.Важно
На выбор предлагают версии модели на 5 и 7 мест, а объем багажника вырос до 345 л с тремя рядами сидений и 885 л — с двумя. Компоновка водительского места также знакома по Volkswagen Tiguan.
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Сейчас комплектации и характеристики Volkswagen Tayron в Украине еще не объявлены. В ЕС модель доступна с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (265 л.с.), 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 193 л.с., а также с плагин-гибридными установками мощностью 204 и 272 л.с. Все версии получили робот DSG.
Между прочим, на украинский рынок выходит и новый Volkswagen Passat B9, который будет продаваться исключительно в кузове универсал.
Также Фокус рассказывал о самом маленьком и дешевом кроссовере Volkswagen.
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