Третий дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan

Новый Volkswagen Tiguan третьей генерации претерпел существенные изменения снаружи и внутри. Фокус испытал кроссовер и определил, остался ли он верен своей изначальной концепции.

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Volkswagen всегда был известен благодаря массовым автомобилям, которые продавались многомиллионными тиражами. В наше время самой популярной моделью марки является не VW Passat и даже не Golf, а Volkswagen Tiguan. В 2024 году продано более полумиллиона этих авто, а общее количество выпущенных Tiguan превысило 8 миллионов. Недавно на украинский рынок вышло третье поколение кроссовера и Фокус познакомился с ним.

Кроссовер стал похож на электрокар Volkswagen ID.4 электрокара Фото: Тарас Брязгунов

Не узнать — дизайн Volkswagen Tiguan

Новый Volkswagen Tiguan третьей генерации претерпел кардинальные изменения и выглядит больше похожим не на предшественника, а на электрокар VW ID.4. На смену привычным граням пришли более плавные формы, а силуэт стал более обтекаемым.

Volkswagen Tiguan несколько подрос Фото: Тарас Брязгунов

Продолговатые фары и фонари соединили прозрачными вставками и диодными полосами. Радиаторная решетка стала значительно шире и опущена ниже. В более дорогой версии Elegance она декорирована хромом, а также установлены 18-дюймовые диски. Сзади увеличили спойлер.

В основные Volkswagen Tiguan лежит улучшенная платформа MQB Evo. Кроссовер несколько подрос, однако стал ниже.

Сзади увеличили спойлер Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Volkswagen Tiguan 2025:

длина — 4539 мм;

ширина — 1842 мм;

высота — 1658 мм;

колесная база — 2680 мм.

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Ставка на технологии — салон Volkswagen Tiguan

Новый Volkswagen Tiguan претерпел существенные изменения и внутри — это видно сразу, как открываешь дверь. Внутри стало больше черных глянцевых поверхностей, а рычаг КПП перенесли на рулевую колонку. Стильно выглядит подсветка, которая, конечно же, может менять цвет. К качеству материалов отделки вопросов нет — пластик преимущественно мягкий.

Во внутренней отделке преобладают качественные материалы Фото: Тарас Брязгунов

Цифровая панель приборов стала несколько больше, а ее графика — качественнее. Показания хорошо считываются, а конфигурацию при желании можно изменить.

В базовую комплектацию Volkswagen Tiguan входит и большой 12,9-дюймовый тачскрин (15-дюймовый экран — опция). Мультимедийная система понятна и работает достаточно быстро, а беспроводной Android Auto быстро подключается и не разрывает связь.

Конфигурацию и графику дисплея Volkswagen Tiguan можно менять Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Физических переключателей на центральной панели не осталось — есть лишь сенсорные "ползунки" для регулировки температуры в салоне и громкости аудио, к которым надо привыкать. Остальными функциями управляет мультимедийная система, а ею не очень удобно пользоваться во время движения — приходится отвлекаться от дороги.

Ниже расположена ниша с портами USB-C и беспроводной зарядкой телефонов, которая скрывается под крышкой. Интересно, что на центральной консоли возле кнопки запуска двигателя установили многофункциональный переключатель, который по умолчанию регулирует громкость музыки, а при нажатии меняет функцию и позволяет выбрать режим езды.

Мультимедийная система отвечает за львиную долю функций Фото: Тарас Брязгунов

В салоне Volkswagen Tiguan 2025 достаточно отсеков для мелких вещей. В дополнение к бардачку и боксу в подлокотнике средних размеров есть отделения слева от руля, в центральной консоли и по бокам задних сидений.

Места достаточно

Садимся за руль. Передние сиденья с удлинителями подушки остаются упругими и удобными и хорошо удерживают спину. Они оснащены подогревом во всех Volkswagen Tiguan в Украине, обогревается и руль.

Передние кресла хорошо удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку Фото: Тарас Брязгунов

Диапазон регулировок водительского кресла и рулевой колонки VW Tiguan традиционно широкий и удобное положение нахожу быстро. Посадка не слишком высокая, по меркам кроссоверов. К обзорности вопросов в целом нет, хотя учитывая стоимость авто, все же хотелось бы иметь камеры кругового обзора.

На втором ряду очень просторно — места для ног в избытке даже для рослых людей, да и над головой запас достаточный. К тому же, диван имеет горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки.

У задних пассажиров отдельные настройки климата (он трехзонный во всех VW Tiguan 2025), также есть USB-порты и широкий подлокотник с раскладными подстаканниками, а в версии Elegance — еще и подогрев.

Объем багажника вырос до 652 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними сиденьями получается 1650-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом спрятана запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Volkswagen Tiguan также немалый: его объем вырос 652 л в обычном состоянии и 1650 л — со сложенными задними сиденьями. Его проем широкий, а стенки хорошо отделаны. Под полом спрятана запска-докатка. Дверь багажника имеет электропривод.

Стоит отметить, что вскоре в Украине появится и удлиненный семиместный вариант кроссовера с более просторным салоном и большим багажником, однако теперь это отдельная модель Volkswagen Tayron.

Комплектация Volkswagen Tiguan

Кроссовер Volkswagen Tiguan 2025 богаче оснащен, чем предшественник. Базовый вариант Life получил бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, камеру, парктроник, круиз-контроль, датчики света и дождя, электропривод открывания багажника.

Бардачок Volkswagen Tiguan средних размеров Фото: Тарас Брязгунов В центральной консоли — немалый отсек Фото: Тарас Брязгунов Слева от руля имеется небольшой отсек Фото: Тарас Брязгунов Стильная атмосферная подсветка может менять цвет Фото: Тарас Брязгунов Трехзонный климат-контроль является частью базовой комплектации Фото: Тарас Брязгунов Широкий подлокотник дополнили выдвижными подстаканниками Фото: Тарас Брязгунов По бокам задних сидений есть небольшие отделения для мелких вещей Фото: Тарас Брязгунов

Версия Elegance добавляет массаж сидений, акустику Harman Kardon, подогрев лобового стекла и ассистент дальнего света. Все Volkswagen Tiguan в Украине получили системы автоматического торможения, контроля полосы движения и распознавания усталости водителя.

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Тихий и тяговитый — двигатель Volkswagen Tiguan

На данный момент новый Volkswagen Tiguan в Украине продается только с 2,0-литровым турбодизелем. В переднеприводной версии он развивает 150 л.с., а в полноприводной — 193 л.с. Тестовое авто было оснащено более мощным двигателем.

Volkswagen Tiguan пока предлагают только с 2,0-литровым турбодизелем Фото: Тарас Брязгунов

Турбодизель Volkswagen Tiguan отличается спокойным характером и эластичностью. Пиковые 400 Н∙м крутящего момента доступны в широком диапазоне 1750-3250 об/мин, поэтому на недостаток тяги жаловаться не придется. Авто демонстрирует неплохую динамику — разгоняется до сотни за 7,7 с и развивает 220 км/ч.

Вместе с тем, дизельный кроссовер Volkswagen Tiguan остается экономичным. Заявленный расход топлива — 6,4 л/100 км в смешанном цикле. У нас по городу получалось 7-7,5 л на 100 км, а в пробках — примерно 8 л/100 км. За городом в режиме Eco нетрудно добиться расхода 5-5,5 л на 100 км. Экономии способствует и система глушения мотора на остановках.

В городе нетрудно добиться расхода 7 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Двигатель работает достаточно плавно, а слышно его разве что на высоких оборотах (однако раскручивать его необязательно). Неплохо настроен и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG — передачи переключаются довольно плавно.

Управляемость Volkswagen Tiguan

Новый Volkswagen Tiguan показался несколько мягче предшественника. Его подвеска остается энергоемкой, однако неровности дороги поглощаются более плавно и тихо (шумоизоляция днища на высоте). Крены кузова при этом большими не стали.

Новый Volkswagen Tiguan стал комфортнее Фото: Тарас Брязгунов

Руль VW Tiguan достаточно легкий, но в меру точный. Кроссовер неплохо маневрирует в городском потоке. На трассе же у него хорошая курсовая устойчивость, а в салоне шумы ветра или шин при 110-120 км/ч не беспокоят.

Цена Volkswagen Tiguan

Кроссовер Volkswagen Tiguan в Украине стоит от 1 696 532 гривен за базовую 150-сильную версию Life, а модель в исполнении Elegance с турбодизелем на 193 л. с. стоит от 1 873 734 гривен. Конечно, Tiguan никогда не был самым дешевым в своем классе, однако сейчас он, по крайней мере, богаче оснащен.

Фары и фонари кроссовера соединены диодными полосами Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Volkswagen Tiguan третьего поколения остается просторным компактным кроссовером с экономичным дизелем и неплохо настроенным шасси. Вместе с тем, он изменился внешне и стал более технологичным внутри. Автомобиль богаче оснащен, а езда комфортнее, чем раньше.

Плюсы Volkswagen Tiguan:

просторные салон и багажник;

тяговитый турбодизель;

неплохая шумоизоляция.

Минусы Volkswagen Tiguan:

неудобное управление рядом функций через тачскрин;

довольно высокая цена.

Технические характеристики Volkswagen Tiguan 2025

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1968 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 193/3500 Крутящий момент, Нм/об/мин. 400/1750-3250 Коробка передач 7-ст. робот с двумя сцеплениями Привод полный Расход топлива, л/100 км 6,4 Макс. скорость, км/ч 220 Разгон 0–100 км/ч, с 7,7 Объем топливного бака, л 55

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