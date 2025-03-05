Повернення до витоків: Volkswagen показав найдешевший електромобіль за 20 000 євро (фото)
Новий Volkswagen ID.EVERY1 — компактний міський хетчбек, який замінить модель Up. Доступний електрокар оснастять 95-сильним мотором, а його запас ходу складе 250 км.
У Дюссельдорфі презентували новий Volkswagen ID.EVERY1. Концепт є передсерійною версією майбутнього бюджетного електромобіля, який вийде на ринок в 2027 році. Про нього розповіли на сайті Volkswagen.
Volkswagen вирішив повернутися до витоків і створити "народне" електричне авто. Ціна VW ID.EVERY1 складе приблизно 20 000 євро.
Новий Volkswagen ID.EVERY1 – компактна міська модель, яка стане наступником хетчбека Up. Електрокар сягає 3,88 м завдовжки, тобто дещо більший за попередника.
Хетчбек Volkswagen ID.EVERY1 має високий капот, розширені крила, масивні бампери та крупні фари. Вертикальне заднє скло прикрите спойлером.
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У салоні Volkswagen ID.EVERY1 встановлено приплюснуте кермо, вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Хетчбек розрахований на чотири особи та має 305-літровий багажник.
Електромобіль Volkswagen ID.EVERY1 збудують на новій передньопривідній платформі MEB Entry. Для авто розробляють інноваційне програмне забезпечення, яке використовуватимуть у низці електричних моделй.
Новий Volkswagen ID.EVERY1 оснащений 95-сильним мотором і здатен розвинути 130 км/год. Батарея буде невеликою, а запас ходу складе щонайменше 250 км.
До речі, нещодавно дебютував і найдешевший кросовер Volkswagen.
Також Фокус писав про доступний електрокар Volkswagen за $16 000.
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