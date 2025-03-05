Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Повернення до витоків: Volkswagen показав найдешевший електромобіль за 20 000 євро (фото)

Volkswagen ID.EVERY1, новий Volkswagen ID.EVERY1, електромобіль Volkswagen
Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.EVERY1 — доступний міський електрокар

Новий Volkswagen ID.EVERY1 — компактний міський хетчбек, який замінить модель Up. Доступний електрокар оснастять 95-сильним мотором, а його запас ходу складе 250 км.

Related video

У Дюссельдорфі презентували новий Volkswagen ID.EVERY1. Концепт є передсерійною версією майбутнього бюджетного електромобіля, який вийде на ринок в 2027 році. Про нього розповіли на сайті Volkswagen.

Новий Volkswagen ID.1, Volkswagen ID.EVERY1, новий Volkswagen ID.EVERY1, електромобіль Volkswagen Fullscreen
Електромобіль стане серійним у 2027 році
Фото: Volkswagen

Volkswagen вирішив повернутися до витоків і створити "народне" електричне авто. Ціна VW ID.EVERY1 складе приблизно 20 000 євро.

Новий Volkswagen ID.EVERY1 – компактна міська модель, яка стане наступником хетчбека Up. Електрокар сягає 3,88 м завдовжки, тобто дещо більший за попередника.

салон Volkswagen ID.EVERY1, новий Volkswagen ID.EVERY1, електромобіль Volkswagen Fullscreen
Доступна модель отримала два дисплеї
Фото: Volkswagen

Хетчбек Volkswagen ID.EVERY1 має високий капот, розширені крила, масивні бампери та крупні фари. Вертикальне заднє скло прикрите спойлером.

Читати також

"Вимагають капітуляції": експерт пояснив, на що доведеться піти українській владі з Трампом

Не був білим та без довгого волосся: вчені з'ясували, як насправді виглядав Ісус Христос

З 10 ранку "висіла" російська "пташка": бійці розкрили деталі удару по полігону ЗСУ

У Кремлі погодились з Трампом, що він приніс Росії лише горе

Важливо
Від $19 200: найпопулярніший електромобіль в Україні став дешевшим за Duster (фото)
Від $19 200: найпопулярніший електромобіль в Україні став дешевшим за Duster (фото)

У салоні Volkswagen ID.EVERY1 встановлено приплюснуте кермо, вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Хетчбек розрахований на чотири особи та має 305-літровий багажник.

Салон Volkswagen ID.1, Volkswagen ID.EVERY1, новий Volkswagen ID.EVERY1, електромобіль Volkswagen Fullscreen
Об'єм багажника становить 305 л
Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.EVERY1 збудують на новій передньопривідній платформі MEB Entry. Для авто розробляють інноваційне програмне забезпечення, яке використовуватимуть у низці електричних моделй.

електромобіль Volkswagen ID.EVERY1, новий Volkswagen ID.EVERY1, електромобіль Volkswagen Fullscreen
Запас ходу авто складе мінімум 250 км
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.EVERY1 оснащений 95-сильним мотором і здатен розвинути 130 км/год. Батарея буде невеликою, а запас ходу складе щонайменше 250 км.

До речі, нещодавно дебютував і найдешевший кросовер Volkswagen.

Також Фокус писав про доступний електрокар Volkswagen за $16 000.

Читати також

Економваріант: тест-драйв оновленого кросовера Skoda Kamiq

В інтернеті показали маловідомий український мікроавтобус 90-х для бездоріжжя (фото)

У Києві засвітився новітній суперкар Aston Martin із двигуном Mercedes (фото)

Мініатюрний ексклюзив: на аукціон виставили унікальний шестиколісний Suzuki Jimny (фото)