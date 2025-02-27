Від $19 200: найпопулярніший електромобіль в Україні став дешевшим за Duster (фото)

Новий Volkswagen ID.4 у Китаї вдвічі дешевший, аніж у Німеччині. Саме з КНР електрокросовери неофіційно поставляють до України.

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У Китаї презентували електромобіль Volkswagen ID.4 X 2025 модельного року. Кросовер подешевшав і тепер коштує від 139 900 юанів ($19 200) — менше, аніж новий Duster третього покоління. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ціна Volkswagen ID.4 X знижена, аби конкурувати з дешевими моделями китайських брендів. Продажі Volkswagen у Китаї упали на 10% за 2024 рік і керівництво концерну вважає, що причиною цього є "запекла цінова війна".

У Китаї новий Volkswagen ID.4 вдвічі дешевший, ніж у Німеччині Фото: Volkswagen

Примітно, що електромобіль Volkswagen ID.4 у Китаї удвічі дешевший, аніж у Німеччині (там він коштує від 40 335 євро). Утім, варто відзначити, що модифікації для європейського та китайського ринку суттєво відрізняються: їх батареї і значна частина їнших компонентів не є взаємозамінними.

Новий Volkswagen ID.4 X у базовому виконанні Smart оснащений 170-сильним мотором на задній вісі та батареєю на 52,8 кВт∙год має запас ходу 425 км (за циклом CLTC).

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Версія VW ID.4 Long Range (від $24 200) отримала мотор потужністю 231 к. с. та батарею ємністю 80,2 кВт∙год. Вона здатна проїхати 601 км.

Запас ходу VW ID.4 X становить від 425 до 601 км Фото: Volkswagen

Варто відзначити, що кросовер Volkswagen ID.4 – найпопулярніший новий електромобіль в Україні за 2024 рік. До нас ці авто привозять неофіційно саме з Китаю.

До речі, на український ринок виходить новий Volkswagen Passat B9, який продаватимуть виключно в кузові універсал.

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