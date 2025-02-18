Найменший і найдешевший кросовер Volkswagen за $10 000 уперше помітили на дорогах (фото)

Volkswagen Tera — компактний чотириметровий кросовер вартістю приблизно 10 000 доларів. Автомобіль оснастять 116-сильним турбомотором.

Related video

У Швеції помітили новий Volkswagen Tera. Недорогий компактний кросовер проходить фінальні тести і дебютує у березні в Бразилії. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Тестові прототипи Volkswagen Tera не прикриті камуфляжною плівкою, тому можна розгледіти його дизайн. У нього продовгуваті фари, роздуті крила та широкий повітрозабірник у бампері. Нахилене на великий кут заднє скло прикрите спойлером.

Volkswagen Tera проходить останні тести Фото: autoevolution.com

Кросовер Volkswagen Tera сягає приблизно 4 метри завдовжки при колісній базі 2566 мм. У його основі лежить платформа MQB-A0, яку також використовує бюджетний кросовер Skoda Kylaq.

Важливо

Третій дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan

Салон кросовера на фото не показали, зате відомо, що новий Volkswagen Tera отримає 1,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 116 к. с., який може працювати і на етанолі. Його випускатимуть із 5-ступінчастою механічною та 6-ступінчастою автоматичною КПП.

Кросовер отримає 116-сильний турбомотор Фото: autoevolution.com

Виробництво Volkswagen Tera налагодять у Бразилії. Стартова вартість кросовера складе приблизно 10 000 доларів.

До речі, нещодавно розсекретили і найдешевший електромобіль Volkswagen за 20 000 євро.

Також Фокус розповідав, що в Україні зявився новий Volkswagen Passat B9.