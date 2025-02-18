Самый маленький и дешевый кроссовер Volkswagen за $10000 впервые заметили на дорогах (фото)

Volkswagen Tera — компактный четырехметровый кроссовер стоимостью примерно 10 000 долларов. Автомобиль оснастят 116-сильным турбомотором.

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В Швеции заметили новый Volkswagen Tera. Недорогой компактный кроссовер проходит финальные тесты и дебютирует в марте в Бразилии. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Тестовые прототипы Volkswagen Tera не прикрыты камуфляжной пленкой, поэтому можно разглядеть его дизайн. У него продолговатые фары, раздутые крылья и широкий воздухозаборник в бампере. Наклоненное на большой угол заднее стекло прикрыто спойлером.

Volkswagen Tera проходит последние тесты Фото: autoevolution.com

Кроссовер Volkswagen Tera достигает примерно 4 метра в длину при колесной базе 2566 мм. В его основе лежит платформа MQB-A0, которую также использует бюджетный кроссовер Skoda Kylaq.

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Салон кроссовера на фото не показали, зато известно, что новый Volkswagen Tera получит 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 116 л. с., который может работать и на этаноле. Он будет выпускаться с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической КПП.

Кроссовер получит 116-сильный турбомотор Фото: autoevolution.com

Производство Volkswagen Tera наладят в Бразилии. Стартовая стоимость кроссовера составит примерно 10 000 долларов.

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