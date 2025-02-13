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Авто

Самый дешевый электрокар Volkswagen за 20 000 евро показали на новых изображениях

Новый Volkswagen ID.1, Volkswagen ID.1, электромобиль Volkswagen, электромобиль Volkswagen
Фото: Volkswagen | Volkswagen представит компактный городской электрокар

Недорогой электромобиль Volkswagen будет компактным городским хэтчбеком А-класса. Стоимость модели будет стартовать с 20 000 евро.

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Volkswagen продолжает раскрывать подробности своего самого доступного электромобиля. На этот раз на странице бренда в Instagram опубликовали новые изображения авто. Предсерийная версия компактной модели дебютирует 5 марта, а ее производство стартует в 2027 году.

электромобиль Volkswagen ID.1, Volkswagen ID.1, Новый Volkswagen ID.1, электромобиль Volkswagen, электромобиль Volkswagen Fullscreen
Хэтчбек будет стоить от 20 000 евро
Фото: Volkswagen

Самый дешевый электромобиль Volkswagen, скорее всего, назовут ID.1 или ID.One. Это компактный городской хэтчбек А-класса стоимостью примерно 20 000 евро, который станет электрическим преемником Volkswagen Up.

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Судя по рендерам, новый Volkswagen ID.1 будет отличаться высокой оконной линией, расширенными колесными арками и массивными бамперами. У него крупные фары и фонари, а заднее стекло прикрыто спойлером.

Volkswagen ID.1, Новый Volkswagen ID.1, электромобиль Volkswagen, электромобиль Volkswagen Fullscreen
Производство модели стартует в 2027 году
Фото: Volkswagen

Платформой MEB Small с хэтчбеком поделится старший электромобиль Volkswagen ID.2. Впрочем, поскольку VW ID.1 будет компактнее, то очевидно получит уменьшенную батарею и его запас хода будет меньше, чем у ID.2 (ему заявили примерно 450 км). Обе модели будут производиться на предприятии в Вольфсбурге.

Кстати, недавно Volkswagen Passat и Tiguan получили мощные версии с двигателем от VW Golf GTI.

Также Фокус рассказывал о новом семейном кроссовере Volkswagen.