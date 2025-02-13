Найдешевший електрокар Volkswagen за 20 000 євро показали на нових зображеннях

Недорогий електромобіль Volkswagen буде компактним міським хетчбеком А-класу. Вартість моделі стартуватиме з 20 000 євро.

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Volkswagen продовжує розкривати подробиці свого найдоступнішого електромобіля. На цей раз на сторінці бренду в Instagram опублікували нові зображення авто. Передсерійна версія компактної моделі дебютує 5 березня, а її виробництво стартує у 2027 році.

Хетчбек коштуватиме від 20 000 євро Фото: Volkswagen

Найдешевший електромобіль Volkswagen, скоріше за все, назвуть ID.1 або ID.One. Це компактний міський хетчбек А-класу вартістю приблизно 20 000 євро, який стане електричним наступником Volkswagen Up.

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Судячи з рендерів, новий Volkswagen ID.1 вирізнятиметься високою віконною лінією, розширеними колісними арками та масивними бамперами. У нього крупні фари та ліхтарі, а заднє скло прикрите спойлером.

Виробництво моделі стартує в 2027 році Фото: Volkswagen

Платформою MEB Small з хетчбеком поділиться старший електромобіль Volkswagen ID.2. Утім, оскільки VW ID.1 буде компактнішим, то очевидно отримає зменшену батарею і його запас ходу буде меншим, аніж в ID.2 (йому заявили приблизно 450 км). Обидві моделі виготовлятимуть на підприємстві у Вольфсбурзі.

До речі, нещодавно Volkswagen Passat і Tiguan отримали потужні версії з двигуном від VW Golf GTI.

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