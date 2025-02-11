Із мотором від Golf GTI: Volkswagen Passat і Tiguan отримали потужні версії (фото)

Нові Volkswagen Passat, Tiguan і Tayron оснастили 265-сильним турбомотором. Вони здатні розвинути 240-250 км/год

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Volkswagen розширяє лінійку свої моделей новими потужними версіям. Заряджені модифікації невдовзі з’являться в VW Passat B9 та Tiguan, а також у нового Tayron. Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.

Заряджену версію отримав і Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Універсал Volkswagen Passat, а також кросовери Tiguan і Tayron отримали 2,0-літровий бензиновий турбомотор TSI від VW Golf GTI. Четвірка розвиває 265 к. с. та 400 Н∙м.

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Усі три моделі отримали 7-ступінчастий робот DSG та повний привід 4Motion. Звісно, нові Volkswagen стали швидшими. Крім того, автомобілі здатні буксирувати причіп масою 2,2-2,5 тонни.

VW Passat 2.0 TSI 4Motion – 5,8 с до 100 км/год, максималка 250 км/год, середня витрата 8,4 л/100 км;

VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion – 5,9 с до 100 км/год, максималка 242 км/год, середня витрата 8,5 л/100 км;

VW Tayron 2.0 TSI 4Motion – 6,3 с до 100 км/год, максималка 240 км/год, середня витрата 8,6 л/100 км.

Потужні Volkswagen невдовзі надійдуть у продаж в Європі. Ціна Volkswagen Tiguan складе 57 995 євро, VW Tayron – 59 755 євро, а VW Passat – 62 990 євро.

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