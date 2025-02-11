С мотором от Golf GTI: Volkswagen Passat и Tiguan получили мощные версии (фото)

Новые Volkswagen Passat, Tiguan и Tayron оснастили 265-сильным турбомотором. Они способны развить 240-250 км/ч.

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Volkswagen расширяет линейку свои моделей новыми мощными версиям. Заряженные модификации вскоре появятся у VW Passat B9 и Tiguan, а также у нового Tayron. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

Заряженную версию получил и Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Универсал Volkswagen Passat, а также кроссоверы Tiguan и Tayron получили 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI от VW Golf GTI. Четверка развивает 265 л. с. и 400 Н∙м.

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Все три модели получили 7-ступенчатый робот DSG и полный привод 4Motion. Естественно, новые Volkswagen стали быстрее. Кроме того, автомобили способны буксировать прицеп массой 2,2-2,5 тонны.

VW Passat 2.0 TSI 4Motion — 5,8 с до 100 км/ч, максималка 250 км/ч, средний расход 8,4 л/100 км;

VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion — 5,9 с до 100 км/ч, максималка 242 км/ч, средний расход 8,5 л/100 км;

VW Tayron 2.0 TSI 4Motion — 6,3 с до 100 км/ч, максималка 240 км/ч, средний расход 8,6 л/100 км.

Мощные Volkswagen вскоре поступят в продажу в Европе. Цена Volkswagen Tiguan составит 57 995 евро, VW Tayron — 59 755 евро, а VW Passat — 62 990 евро.

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