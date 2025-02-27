От $19 200: самый популярный электромобиль в Украине стал дешевле, чем Duster (фото)
Новый Volkswagen ID.4 в Китае вдвое дешевле, чем в Германии. Именно из КНР электрокроссоверы неофициально поставляют в Украину.
В Китае презентовали электромобиль Volkswagen ID.4 X 2025 модельного года. Кроссовер подешевел и теперь стоит от 139 900 юаней ($19 200) — меньше, чем новый Duster третьего поколения. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Цена Volkswagen ID.4 X снижена, чтобы конкурировать с дешевыми моделями китайских брендов. Продажи Volkswagen в Китае упали на 10% за 2024 год и руководство концерна считает, что причиной этого является "ожесточенная ценовая война".
Примечательно, что электромобиль Volkswagen ID.4 в Китае вдвое дешевле, чем в Германии (там он стоит от 40 335 евро). Впрочем, стоит отметить, что модификации для европейского и китайского рынка существенно отличаются: их батареи и значительная часть других компонентов не являются взаимозаменяемыми.
Новый Volkswagen ID.4 X в базовом исполнении Smart оснащен 170-сильным мотором на задней оси и батареей на 52,8 кВт∙ч имеет запас хода 425 км (по циклу CLTC).Важно
Версия VW ID.4 Long Range (от $24 200) получила мотор мощностью 231 л. с. и батарею емкостью 80,2 кВт∙ч. Она способна проехать 601 км.
Стоит отметить, что кроссовер Volkswagen ID.4 — самый популярный новый электромобиль в Украине за 2024 год. К нам эти авто привозят неофициально именно из Китая.
Кстати, на украинский рынок выходит новый Volkswagen Passat B9, который будет продаваться исключительно в кузове универсал.
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