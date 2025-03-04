Volkswagen вивів на ринок електромобіль за $16 500 із запасом ходу 450 км (фото)
Базовий електрокар Volkswagen ID.3 оснастили дешевшою батареєю. Вона заряджається повільніше, але забезпечує запас ходу в 450 км.
Електромобіль Volkswagen ID.3 2025 модельного року отримав нову доступну модифікацію. Вона надходить у продаж в Китаї за ціною від 119 900 юанів ($16 500). Про це повідомляється на сайті німецького автовиробника.
Найдешевший електромобіль Volkswagen ID.3 виготовляють у Китаї на підприємстві SAIC-VW, що знижує його собівартість. До того ж, хетчбек отримав нову літій-залізо-фосфатну батарею від CATL.Важливо
Ємність батареї становить 53,6 кВт∙год, що забезпечує запас ходу в 451 км. Швидка зарядка з 30 до 80% займає 48 хвилин – це дещо повільніше, аніж у дорожчих модифікаціях Volkswagen ID.3. 170-сильний електромотор на задній вісі залишився без змін.
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Зовні новий Volkswagen ID.3 2025 нічим не відрізняється від минулорічного електрокара. А от у салоні відбулися зміни – встановлено збільшений 12,9-дюймовий тачскрін та оновлено блок перемикачів клімату. Крім того, з’явилася нова центральна консоль із бездротовою зарядкою для смартфонів.
Ціни на електромобілі Volkswagen активно знижують останнім часом, аби конкурувати з доступнішими китайськими моделями. Зокрема, нещодавно популярний в Україні електрокросовер VW ID.4 подешевшав до $19 200.
Також Фокус писав про новий бюджетний електромобіль Volkswagen за 20 000 євро.
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