Volkswagen вывел на рынок электромобиль за $16 500 с запасом хода 450 км (фото)

Базовый электрокар Volkswagen ID.3 оснастили более дешевой батареей. Она заряжается медленнее, но обеспечивает запас хода в 450 км.

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Электромобиль Volkswagen ID.3 2025 модельного года получил новую доступную модификацию. Она поступает в продажу в Китае по цене от 119 900 юаней ($16 500). Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.

Фото: Volkswagen

Самый дешевый электромобиль Volkswagen ID.3 производится в Китае на предприятии SAIC-VW, что снижает его себестоимость. К тому же, хэтчбек получил новую литий-железо-фосфатную батарею от CATL.

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Емкость батареи составляет 53,6 кВт∙ч, что обеспечивает запас хода в 451 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает 48 минут — это несколько медленнее, чем в более дорогих модификациях Volkswagen ID.3. 170-сильный электромотор на задней оси остался без изменений.

В салоне увеличили дисплей Фото: autohome.com.cn

Внешне новый Volkswagen ID.3 2025 ничем не отличается от прошлогоднего электрокара. А вот в салоне произошли изменения — установлен увеличенный 12,9-дюймовый тачскрин и обновлен блок переключателей климата. Кроме того, появилась новая центральная консоль с беспроводной зарядкой для смартфонов.

Цены на электромобили Volkswagen активно снижают в последнее время, чтобы конкурировать с более доступными китайскими моделями. В частности, недавно популярный в Украине электрокроссовер VW ID.4 подешевел до $19 200.

Также Фокус писал о новом бюджетном электромобиле Volkswagen за 20 000 евро.