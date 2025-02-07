Незвичний мотоцикл Honda у заводській коробці продали за $200 000 (фото)

Триколісний кросовий мотоцикл Honda ATC 250R є справжнім раритетом. Він оснащений 38-сильним мотором і здатен розвинути 125 км/год.

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У США на аукціоні продали кросовий мотоцикл Honda ATC 250R 1986 року. За нього віддали 200 000 доларів, що є чималою сумою для мототехніки. Про це повідомляє сайт The Drive.

Триколісна Honda ATC 250R є досить рідкісною моделлю

Висока ціна Honda ATC 250R обумовлена тим, що це капсула часу. Мотоцикл досі в заводській коробці, причому потенційні покупці навіть не бачили його до аукціону. Утім, ніяких підводних каменів не було – байк Honda ATC 250R чудово зберігся і виглядає як новий.

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До того ж, мотоцикл Honda ATC 250R – рідкісна і незвична модель. Це трайк (триколісний мотоцикл) класу ендуро, тобто пристосований до бездоріжжя.

Триколісні мотоцикли Honda трьох різних моделей випускали з 1981 року відносно невеликими партіями. ATC 250R 1986 року – фінальна і найдосконаліша модель, яка найбільше цінується колекціонерами.

Honda ATC 250R оснащена 38-сильним мотором

Трайк Honda ATC 250R оснащений 246-кубовим двотактним двигуном потужністю 38 к. с. і важить 135 кг. Він здатен розвинути 125 км/год. Мотоцикл отримав 6-ступінчасту КПП та дискові гальма.

До речі, це далеко не найдорожчий мотоцикл у світі. Нещодавно вінтажний байк продали за 1 320 000 доларів.

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