Старі бюджетні Honda продали за ціною Volkswagen Touareg (фото)

На аукціоні продали капсули часу Honda CRX та Civic. Недорогі купе чудово збереглися і мають вигляд нових авто.

Related video

У США на аукціоні Mecum продали два купе Honda. Непоказні, на перший погляд, автомобілі виявилися доволі дорогими. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Пробіг Honda CRX становить 525 км Фото: Mecum Фото: Mecum

Купе Honda CRX 1991 року пішло з молотка за 71 500 доларів, а Honda Civic 2000 року – за $66 000. Висока ціна на рівні нового Volkswagen Touareg обумовлена тим, що бюджетні Honda є капсулами часу з мінімальним пробігом. Обидва автомобілі чудово збереглися, адже фактично не екплуатувалися.

Honda Civic 2000 року Фото: Mecum

Купе Honda CRX Si 1991 року проїхало лише 525 км, то це фактично нове авто. Пробіг Honda Civic Si 2000 року дещо більший – 3316 км. Утім, його стан не гірший.

Важливо

Мініатюрний спорткар: у Києві засвітилася рідкісна заряджена Honda 80-х (фото)

Обидва купе Honda оснащені 1,6-літровою четвіркою потужністю 160 к. с. із фірмовою системою регулювання фаз газорозподілу VTEC та 5-ступінчастою механічною КПП.

Honda Civic проїхала 3316 км Фото: Mecum Фото: Mecum

Купе Honda укомплектовані кондиціонером, підсилювачем керма та аудіосистемою. Honda CRX Si також має люк, а Honda Civic Si – круїз-контроль, заводський спойлер та CD-програвач.

До речі, нещодавно Honda Civic 1998 року продали за $44 900, причому це не капсула часу.

Також Фокус писав про раритетний Mercedes W126 за $600 000 у новому стані.