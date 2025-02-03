Старі бюджетні Honda продали за ціною Volkswagen Touareg (фото)
На аукціоні продали капсули часу Honda CRX та Civic. Недорогі купе чудово збереглися і мають вигляд нових авто.
У США на аукціоні Mecum продали два купе Honda. Непоказні, на перший погляд, автомобілі виявилися доволі дорогими. Про це повідомляється на сайті аукціону.
Купе Honda CRX 1991 року пішло з молотка за 71 500 доларів, а Honda Civic 2000 року – за $66 000. Висока ціна на рівні нового Volkswagen Touareg обумовлена тим, що бюджетні Honda є капсулами часу з мінімальним пробігом. Обидва автомобілі чудово збереглися, адже фактично не екплуатувалися.
Купе Honda CRX Si 1991 року проїхало лише 525 км, то це фактично нове авто. Пробіг Honda Civic Si 2000 року дещо більший – 3316 км. Утім, його стан не гірший.
Обидва купе Honda оснащені 1,6-літровою четвіркою потужністю 160 к. с. із фірмовою системою регулювання фаз газорозподілу VTEC та 5-ступінчастою механічною КПП.
Купе Honda укомплектовані кондиціонером, підсилювачем керма та аудіосистемою. Honda CRX Si також має люк, а Honda Civic Si – круїз-контроль, заводський спойлер та CD-програвач.
До речі, нещодавно Honda Civic 1998 року продали за $44 900, причому це не капсула часу.
Також Фокус писав про раритетний Mercedes W126 за $600 000 у новому стані.